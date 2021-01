Gerard Quintana gana el Ramon Llull

El músico y escritor Gerard Quintana se suma a la larga lista de ganadores del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull que concede el Grupo Planeta. “L’home que va viure dues vegades” se impuso entre los 73 trabajos originales que se presentaron en la edición de este año de un galardón dotado con 60.000 euros.

La novela nos traslada a Ibiza, en 1999, cuando Maria y sus hijos Àngel y Alba, de cinco y siete años, respectivamente, llegan a la playa tras saber que el vuelo de su padre, Salvador, se retrasa, lo que le obliga a tomar el último avión. Todo cuanto ocurra en esa cala cambiará la vida de los personajes. El libro nos muestra una historia, la de una herencia envenenada, la de Salvador Marí, el hijo, que tendrá que luchar contra el destino. Él, el chico que avergonzaba a todos, encuentra su salvación en la lectura, un refugio que se convierte en su espejo.

Lo vivo con sensación alteridad. Aún lo tengo que asumir. Misma sensación cuando estás encerrado en un libro y en un personaje, luego debes hacer ese aterrizaje a la realidad.

La novela comienza Ibiza, en 1999, en una pequeña cala, tres personajes, Maria Ponsa e hijos. Padre cancelación vuelo. Apertura de la novela. En esa playa pasará algo que cambiará todo.

Salvador Marí es protagonista de la obra. Es el hijo que tendrá que luchar contra destino al recibir herencia de su padre. Poeta que buscará en las palabras de las mujeres espejo. Canto a la vida que desdibuja obsesiones y sueños, dios y el diablo, el bien y el mal. Límites vida y muerte que son dos caras de la misma moneda.

Novela vital que tiene muchas capas, nos habla de segundas oportunidades, de los sueños, de los imprevistos que nos sacuden.

Me gustaría que lo firmara Pere Ponsatí, mi seudónimo. Es alter ego del personaje, nombre con el que escribe sus libros. Me gusta la idea que sea ese alter ego quien firme libro. Pere por Pier Paolo. Toma apellido de mujer y suyo y los fusiona. También era mi tío que gestionó librería Geli de Girona. Homenaje constante a quien le debo mi amor a los libros, que me hacía mis guías de lectura. Todo eso me ha resonado mientras escribía un libro que tengo la sensación que llevo cuarenta años preparando.

Carroll, Doctor Faustus de Thomas Mann me han resonado mientras escribía. Hace años que escribo este libro, pese a ser mi segunda novela. Un libro no nace de un día para el otro. Es un proceso que nos acompaña. Este año he tenido más tiempo de la cuenta para prepararlo.

Experiencia personal en Ibiza donde empezó a cristalizar la idea de la novela. Libro estructurado en tres partes, con una apertura y un final. El libro comienza por el final. Surgía de fascinación de cómo realidad puede ser sustituida por la ficción.

Salvador Martí lo conocemos con veinte y poco años, con alguna herida de la vida encima. Personaje que se siente incómodo mundo. Hay momento que libros le hacen soportar el mundo que le ha tocado vivir. Es también exigente con su propia vida, pese a que eso lo pueda llevar a la deriva. Tira adelante, pero no es feliz.

Es momento de felicidad, pero de empatía con la realidad, con compañeros que llevan once meses sin trabajar, endeudados y sin horizonte. Vemos las librerías cerradas, pese a que se había declarado que la cultura era un bien esencial. Ahora se dice que fue un error de la norma, pero se olvidaron de las librerías. Nos dijeron que se arreglaría, pero no ha sido así. ¿Cuál es el peligro para que los libros sean tan amenazadores? Cuando vemos la situación del cine, como esto condiciona que no se tengan estrenos... Tampoco puedo olvidar que Pablo Hassel está a punto de ir a la cárcel por algo que dicen los periódicos. La cultura es algo que nos hace ser lo que somos. Espero no vivir en un mundo que nos da la espalda y cierra sus librerías.

El jurado estuvo formado en esta edición por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Gemma Lienas, Isona Passola, Núria Pradas, Carme Riera y Emili Rosales. La obra llegará el 3 de marzo a las librerías y está previsto que también se edite en castellano y portugués.