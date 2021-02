La negativa de Illa a hacerse un test y su gestión de la pandemia, protagonistas en el arranque del debate

La polémica por el test de anticuerpos y antígenos de Salvador Illa, que el candidato socialista no se realizó ni en el debate de TV3 del martes ni en el de esta noche en la Sexta, ha estallado y ha irrumpido con fuerza en esta recta final ante las elecciones catalanas. Illa se ha situado en el ojo del huracán por la negativa a hacerse la prueba e incluso por la sospecha de una posible vacunación que hoy el Ministerio de Sanidad ha desmentido de forma rotunda. Es más, ha certificado con un documento que el socialista no ha recibido ninguna vacuna contra la covid-19.

Una pugna que ha centrado los primeros compases del debate televisivo a nueve, con la candidata de JxCat, Laura Borràs, abriendo el fuego y exigiendo a Salvador Illa que se pusiera la mascarilla o abandonara el plató. “Quiero gastar mi primera intervención en denunciar que Salvador Illa se negó a someterse a un test de antígenos”, ha advertido antes de reclamarle la mascarilla. Un órdago al que se han sumado el candidato del PP, Alejandro Fernández, y el de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. “Lo primero es la ejemplaridad y lo que hizo no me lo esperaba”, ha lamentado Fernández, quien ha pedido al exministro de Sanidad “respeto” por sus compañeros de batalla ante el 14-F.

Un cerco al candidato socialista en el arranque del programa que ha provocado que Illa tuviera que replicar desde el minuto uno. “Hemos pasado del todos contra Illa” al “contra Illa vale todo, incluso la pandemia”, ha respondido antes de pasar a defenderse explícitamente: “¡Claro que no me he vacunado!”.

El candidato socialista ha acusado a sus rivales de “sobreactuar” con la polémica por los test de antígenos y ha recordado en todo momento los protocolos sanitarios estipulados por la Generalitat, que marcan que solo se pueden hacer estas pruebas si una persona es contacto estrecho de un positivo o tiene síntomas. Los socialistas catalanes defienden que «ninguno de estos dos supuestos se dieron en las 72 horas previas».

Bronca por la gestión en Sanidad

Tras este convulso comienzo, el debate ha seguido agitado y bronco en torno a la gestión del propio Illa al frente del Ministerio de Sanidad. Tras defender el plan de vacunación previsto y remarcar que el 70% de la población estará inmunizada en verano, el candidato socialista ha recibido ataques de todos sus rivales. Alejandro Fernández (PP) ha repetido en varias ocasiones que se trata del “por ministro de Europa”, Aragonès le ha reprochado la falta de ayudas económicas directas y Laura Borràs (JxCat), de nuevo, ha sido la más explícita: “Mi marido es cirujano tuvo que trabajar con bolsas de basura”. Un aspecto rebatido por el resto al depender directamente de la Generalitat, que han gobernado postconvergentes y republicanos.

Los candidatos de las nueve fuerzas que pueden conformar el Parlament más fragmentado de la Historia tras el paso por las urnas han sido citados esta noche en el debate de la Sexta en el espacio Utopía 126 en Poblenou, Barcelona, donde han sido recibidos uno a uno por el presidente de Planeta, José Crehueras. El encuentro, moderado por Ana Pastor, se emite justo 72 horas antes de la importante convocatoria electoral en Cataluña.