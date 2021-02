Sanidad confirma que Salvador Illa no se vacunó

Polémica resuelta. Salvador Illa no se ha vacunado. Así lo han confirmado hoy desde el Ministerio de sanidad en respuesta a la petición de Transparencia cursada por ElDiario.es. En ella, el digital preguntaba sobre si, a fecha de este jueves, el candidato socialista había recibido alguna de las vacunas contra la Covid-19. Una sospecha, sin pruebas, lanzada por los candidatos del PP, Ciudadanos y ERC, sus rivales electorales a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, a raíz de la negativa del ex-ministro a realizarse un test de coronavirus antes del debate de TV3 del pasado martes.

Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de COVID-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo? https://t.co/7if2ig5VLz — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) February 10, 2021

Tal y como recoge el medio, la respuesta ofrecida por el secretario general de salud digital no deja lugar a dudas. La resolución señala que, aunque se trata de datos de un particular, Illa era, en su etapa al frente de Sanidad, el “máximo responsable” del actual sistema de adquisición y distribución de vacunas, por lo que la petición sobre su vacunación “sirve para hacer un mejor escrutinio de la acción de los responsables públicos”. Tras consultar este mismo jueves el sistema de información para el seguimiento de la vacunación, el Ministerio confirma que Illa “no ha recibido dosis alguna de vacuna para hacer frente a la Covid-19”.

Salvador Illa ya se había pronunciado sobre su rechazo a realizarse la prueba al día siguiente del debate, argumentando que “los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas PCR en estos contextos ni en estas condiciones. El debate reunía las medidas de seguridad, había distancia de más de dos metros, llevábamos mascarilla cuando no había esta distancia y se siguieron todos los protocolos. Yo me hago las pruebas cuando lo dictan los protocolos sanitarios”.