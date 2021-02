Sánchez Llibre (Foment) plantea una “revuelta pacífica” del empresariado para defender la economía

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha planteado una “revuelta pacífica” desde el sector empresarial para defender la economía si no hay un nuevo Govern fuerte y cohesionado que ponga en valor la economía productiva, y al que reclama gobernar para todos los catalanes y resolver el conflicto político entre Catalunya y el resto de España.

En una entrevista de Europa Press, el líder de la patronal catalana ha señalado que Foment está dispuesta a encabezar este movimiento de manera conjunta con otras organizaciones para defender a la sociedad civil y forzar que los gobiernos dediquen todo su esfuerzo a superar la grave situación económica.

Sánchez Llibre ha dicho que no renunciará a defender la economía productiva y a los sectores empresariales: “No nos podemos quedar en casa, tenemos que influir, no podemos dejar la economía en manos únicamente de los políticos”.

“Los empleos los creamos los empresarios, el DOGC no crea los empleos. Queremos animarles, porque no nos quedaremos parados. Si es necesario hacer esta revuelta pacífica en defensa de la economía, sectores económicos y libertades, nosotros lo haremos”, ha asegurado.

También ha advertido de que hay una preocupación muy grande en Catalunya por los sucesos ocurridos la semana pasada “desde el punto de vista de defender la economía y la empresa”, en referencia a las protestas callejeras derivadas del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, y ha cifrado en unos dos millones de euros los daños en el comercio en Barcelona.

URGE CONCRETAR LAS AYUDAS

Sánchez Llibre ha dado la bienvenida a los 11.000 millones de euros en ayudas del Gobierno para el turismo, hostelería y pequeño comercio, pero ha reclamado que se diga “rápidamente” de qué forma llegarán a los sectores en crisis, y que los ha tachado de insuficientes.

“Continuaremos reclamando alrededor de 40.000 millones de euros de ayudas directas que son los que otras empresas de países como Francia e Italia han recibido”, ha sostenido.

Ha calificado este plan de aperitivo de lo que necesita la economía española y ha añadido que el Estado tiene mecanismos para poner más dinero sobre la mesa: “Que no tengan un índice tan grande de tacañería respecto a estos recursos, que van a salvar empleos”.

Considera que la situación podría desembocar en un alud de insolvencias en el próximo semestre si el Gobierno no tiene la agilidad y no pone las luces largas ante el hecho de que la economía española también necesita de estas ayudas y “bastantes miles de millones”.

Ha advertido de que 2020 ha sido un año perdido y que 2021 también lo será para muchos sectores si no llegan “estas ayudas directas”, ha criticado la falta de cultura del Gobierno sobre lo que es la economía productiva, y lo ve más obsesionado en el déficit y la deuda pública cuando, según él, no hay solución para que no aumente.

Sobre una eventual quita de la deuda a los créditos ICO, Sánchez Llibre ha afirmado que, ante la falta de consenso entre la banca y el Estado, no quieren insistir en esta posibilidad: “Si no se ponen de acuerdo la banca y la administración central del Estado, nosotros no entramos”.

CATALUNYA

“En el caso de ayudas directas, la responsabilidad es única y exclusivamente del Gobierno central. La Generalitat todos sabemos que no tiene recursos suficientes para poder implementar este volumen de ayudas que necesita la economía catalana”, ha añadido.

Sin embargo, ha sostenido que el Govern ha estado desunido y con divergencias, y que no ha estado a la altura de las circunstancias de lo que esperan los ciudadanos en un momento como este, y ha pedido al próximo ejecutivo que ponga en valor que empresas y autónomos son uno de los puntales del mantenimiento del estado del bienestar.

“No han estado a la altura de las circunstancias porque estas desavenencias y estas luchas internas han salido a la luz pública, y no hay nada peor para un Govern cuando está desunido. No han sido capaces de desarrollar una hoja de ruta común para elaborar unos Presupuestos para la crisis para 2021”, ha lamentado.

NISSAN Y SEAT

Preguntado por Nissan, Sánchez Llibre está convencido de que habrá planteamientos industriales para la planta de Barcelona que permiten ser “optimistas” sobre la llegada de otros fabricantes de coches o de componentes, o incluso de baterías eléctricas.

“Con todas las propuestas que han llegado en esta casa, que han sido muchas, y que han trasladado el Govern y el Gobierno, nos permite tener un mínimo de optimismo en el sentido que seguramente conseguiremos salvar con un notable la marcha de Nissan”, ha añadido, y ha asegurado está convencido de que habrá buenas noticias este mismo año.

Sobre las intenciones de Seat de fabricar vehículos eléctricos, ha defendido que la automovilística cuenta con un proyecto muy ambicioso que jugará un papel determinante y efectivo, que junto a todo el trabajo para la reindustrialización por la marcha de Nissan permitirá configurar un ecosistema del automóvil en Catalunya.

250 ANIVERSARIO DE FOMENT

Foment del Treball, que representa al 75% del PIB de Catalunya, iniciará este mes de marzo la celebración de su 250 aniversario, una conmemoración que tendrá lugar a largo de este año y 2022.

“Rondamos 25 organizaciones territoriales, 95 organizaciones sectoriales, y están dentro del paraguas de toda nuestra confederación en torno a 250.000 empresas”, ha explicado Sánchez Llibre, y ha dicho están preparando una serie de actos muy relevantes a lo largo de los próximos 18 meses para poner en valor la patronal.