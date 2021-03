Bartomeu queda libre con cargos tras no declarar ante el juez

Todo apunta a que el ex presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, saldrá hoy libre con cargos, después de acogerse a su derecho de no declarar ante la juez que instruye el caso conocido como “Barçagate”. En el mismo día de quedar detenido, ayer, fue trasladado a la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Les Corts, en Barcelona. Bartomeu tiene que declarar hoy en la Ciudad Judicial de L’Hospitalet de Llobregat.

Tanto el ex presidente como los ex directivos Jaume Masferrer y Román Gomez-Ponti se acogieron a su derecho de no declarar ante la policía en la comisaría. Bartomeu pasó la noche en un calabozo de las instalaciones, como Masferrer. El director general de la entidad, Óscar Grau, pudo dormir en casa.

Por su parte, otro de los afectados y en un principio cercano a Bartomeu, Emili Rousaud, a través de un comunicado emitido por la candidatura ‘Els millors al Barça!’, ha reiterado que los hechos que se están produciendo esta semana fueron los que motivaron su dimisión de Rousaud y de otros cinco compañeros de junta en abril de 2020. También expresa el deseo de que “estas actuaciones e investigaciones” ayuden a esclarecer toda la situación.

El abogado que representa al FC Barcelona en el caso “Barçagate”, Carles Monguilod, evitó ayer comentar la operacion policial: “La causa es secreta y no se nos permite intervenir. Respeto absoluto a la actuación policial”.

Un rato antes de las comparecencias de Prensa, agentes del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra (DIC) finalizaron el registro de las oficinas del club, en el estadio del Camp Nou. la media tarde de este lunes, según han informado los Mossos d’Esquadra a Europa Press. La investigación sigue abierta, insiste la Policía Autonómica.

El registro, que se inició el lunes por la mañana, pretende recabar más información sobre el presunto caso de intento de desprestigio a jugadores y ex directivos del club a través de las redes sociales conocido como “BarçaGate”.