Uber anuncia su regreso a Barcelona sin licencias VTC

Uber ha anunciado que vuelve a la ciudad, el martes de la próxima semana, tras año y medio de ausencia. En concreto, desde la aprobación del decreto que regulaba las licencias VTC. Y lo hace con la contratación de 350 taxistas. La noticia ha sentado como un jarro de agua fría en el sector. El instituto metropolitano del taxi (Imet) ya ha dejado claro que tendrá que adaptar su servicio a las tarifas existentes en Barcelona mientras que el sindicato Elite Taxi ya ha anunciado que “si Uber entra ilegalmente nosotros lo vamos a parar todo”.

En Madrid, la plataforma integró el taxi a su plataforma a finales de 2018 y se incorporaron 1.500 taxistas. Fuentes de Uber afirman que “después de meses de trabajo con el sector del taxi y las administraciones públicas”, martes, 16 de marzo, pondrán en marcha su “servicio de intermediación de taxis en Barcelona”. La compañía confiesa que vuelve a la ciudad con el “compromiso para la recuperación del sector” con un plan de inversión “ambicioso” y el “compromiso de dar prioridad al taxi” en Barcelona.

Las tarifas del taxi están reguladas por el Imet y se deben aplicar obligatoriamente. Además, todas las aplicaciones web que operan en la ciudad deberán ofrecer también la tarifa de precio cerrado, conocida como tarifa 3. Por lo tanto, para empezar a operar en Barcelona, Uber no tendría suficiente de calcular el coste del trayecto con el taxímetro, sino que está obligada a ofrecer la tarifa de precio cerrado a sus clientes. Uber, sin embargo, ha enviado un comunicado en el que desafía la versión del Imet y asegura que sí puede operar ofreciendo a los clientes sólo la tarificación con taxímetro. Asegura que basta con una autorización administrativa que ya envió el 24 de noviembre del año pasado. En el mismo comunicado también advierte que, si antes del martes no recibe la autorización del Imet por la tarifa de precio cerrado, pondrá en marcha el servicio sólo con taxímetro. Según fuentes del Imet, en estos momentos depende de la compañía que la próxima semana se hayan hecho los ajustes necesarios para cumplir con el régimen de tarifas de taxi de Barcelona y, por tanto, pueda empezar a operar cumpliendo la normativa vigente.

La reacción del sector del taxi no se ha hecho esperar ante el anuncio Uber. Elite Taxi ya ha anunciado que si esto ocurre prepararán movilizaciones en las próximas semanas y durante la celebración del Mobile World Congress, previsto para finales de junio. “Si Uber entra ilegalmente nosotros lo vamos a parar todo”, aseguró el portavoz de la entidad Tito Álvarez. La entidad de taxistas asegura que no es cierto que tengan el apoyo de 350 taxistas de la ciudad. También acusan a la compañía de mentir cuando afirma que podrá trabajar y operar pesar de no poder ofrecer la tarifa de precio cerrado. Álvarez explica que la entidad “pone en cuarentena” el anuncio de la compañía estadounidense ya que, dice, “mentir y engañar a la opinión pública por su propio beneficio, también forma parte de su modus operandi habitual”. Asegura que si efectivamente Uber comienza a trabajar en la ciudad este martes lo haría de manera ilegal porque no cumple con los de transparencia que exige el IMET. Según Álvarez, además, la mayoría de taxistas rechaza la entrada de Uber en la ciudad y, por tanto, si efectivamente comenzara a trabajar con taxis generaría un conflicto en el sector.