Una catalana que vive en Estados Unidos se queda sin palabras sobre los okupas: “Esto en España no pasa”

Irse a vivir a Estados Unidos puede tener un sin fin de razones. Los españoles suelen sentirse atraídos por las oportunidades profesionales que brida este país. Varios sectores, como el de la tecnología, la investigación, las finanzas o las producciones cinematográficas, entre otras, son una referencia a nivel mundial en el territorio norteamericano. Todo esto también puede ser vinculado a los salarios, los cuales son más altos y se han convertido en la principal justificación por la que los jóvenes hacen las maletas y salen de España, siempre en búsqueda de un futuro con una renta más satisfactoria.

Otro motivo más alejado del dinero es el de vivir una experiencia cultura diferente que pueda ser muy enriquecedora. Aunque España es uno de los países más elegidos por los turistas, EE.UU también ofrece una enorme diversidad visible en todos los sentidos, como puede ser en cuanto a la sociedad, la geografía o la cultura se refiere. Ciudades muy reconocidas e importantes en todo el planeta, estilos de vida muy diferentes, idiomas de todo tipo pese a que prima el inglés... cualquier aspecto es suficiente como para querer emigrar allí.

Una catalana muestra en redes su experiencia viviendo en EE.UU

En las redes sociales se muestran todo tipo de experiencias y las relativas a este tema no iban a ser menos. Actualmente, una de las personas españolas que está residiendo en Estados Unidos es @marionsfalomi, una creadora de contenido nacida en Cataluña que ofrece vídeos sobre anécdotas personales, reflexiones sobre las diferencias culturales que hay en el mundo, su opinión sobre el catalán o, directamente, una publicación en la que compara a USA con España.

Mariona ha querido trata las "cosas que son mejores en Estados Unidos que en España" aún sabiendo que varias de ellas pueden dolerle a su audiencia, según ha declarado. Ha enumerado un total de cinco aspectos diferentes, los cuales han tenido que ver con el trabajo, el dinero, las oportunidades de crecimiento, el servicio de las empresas y la situación de los okupas.

"Si te quedas sin trabajo, al día siguiente ya tienes otro"

El primero al que hace mención es al servicio al cliente, el cual explica que es algo que puede ser más polémico por lo hacen con la intención de ganar propinas. Sin embargo, para ella esto es algo muy satisfactorio porque lo agradece mucho. "No me lo podéis discutir aunque aquí lo hagan por ganar más 'tips' (propinas en inglés)", aporta. El segundo es una de las razones por las que mucha gente viaja aquí: el trabajo.

"Las oportunidades laborales quieras o no aquí hay muchísimas más que en España", sentencia. De hecho, asegura que cuando en Estados Unidos te quedas sin trabajo, la cantidad de puestos es tan grande que "al día siguiente ya tienes trabajo aunque no sea de lo tuyo". Menciona que hay actividades para todo el público y que, incluso, "hasta para pasear perros".

"En menos de 10 minutos estás fuera"

El tercero es emprender. Mariona lanza un mensaje a todos sus seguidores animándoles a "emprender chicos, aquí es muchísimo más fácil y no hay la mitad de trabas que hay en España". Empezar con una nueva etapa en el mercado laboral también puede ser mediante la fundación de una empresa o convirtiéndose en un trabajador autónomo, algo que esta catalana tampoco recomienda realizar en su país natal porque es "carísimo".

"No me matéis", así comienza exponiendo el cuarto tema en el que EE.UU es superior a España. "Aquí no tienen ocupas. De hecho, aquí ocupas una casa y en menos de 10 minutos estás fuera", asegura. Lo último sobre lo que habla tiene que ver con Amazon, cuyo servicio de paquetería parece que se hace algo más rápido que en nuestro país. Declara que "a veces haces un pedido a las 7:00 a.m. y antes de las 7:00 p.m. lo tienes en casa".