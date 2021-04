El PSC pide el cese del jefe de informativos de TV3

La politización de TV3 y la reforma de los medios públicos catalanes va camino de convertirse en una de las primeras batallas del PSC en esta nueva legislatura, marcada por la parálisis en estas primeras semanas de bloqueo político. Con el Govern en funciones y el independentismo a la greña en las negociaciones para investir a Pere Aragonès (ERC), los socialistas mueven ficha en el Parlament con una batería de reclamaciones, propuestas e iniciativas para fiscalizar la actuación del Ejecutivo y avanzar en algunas asignaturas pendientes. Una de ellas es TV3, la cadena pública de la Generalitat que el partido de Salvador Illa exige reformar de arriba a abajo: el partido trabaja en un plan específico que dará a conocer en las próximas semanas y pide, de momento, el cese de su jefe de informativos, David Bassa.

“No cumple la misión” de ser veraz, objetiva y equilibrada, ha explicado este martes la portavoz del PSC en la cámara, Alícia Romero. A su juicio, la cadena pública “se dirige sólo a una parte del país” -la independentista- y “una gran parte no se siente representada ni cómoda”, por lo que el partido trabaja en una propuesta de “refundación” específica. Los socialistas se quejan del trato que la televisión da a su partido, ganador en las urnas en votos y escaños por delante de Esquerra, y reprochan que sus intervenciones -en especial la del propio Illa en los dos debates de investidura fallidos de Aragonès- “se incluyan a menudo dentro del conjunto de voces de oposición al Govern” y focalizan sus quejas en Bassa.

Batería de preguntas

En esta nueva ofensiva parlamentaria, el PSC ha pedido que el president en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès, comparezca en el próximo pleno para dar cuentas de qué está haciendo Ejecutivo catalán para combatir la crisis sanitaria, social y económica, y explicar cómo prevé gestionar los fondos europeos. De hecho, Romero ha criticado que el republicano no haya comparecido desde el 3 de marzo: “Si en 42 días no ha comparecido es que no tiene voluntad” de hacerlo, ha zanjado.

El grupo parlamentario del PSC-Units también ha pedido que se constituyan de forma urgente cuatro comisiones parlamentarias ante la “inacción del Govern independentista”: la del Estatuto del diputado; la del Síndic de Comptes; la del Síndic de Greuges, y la propia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio. Los socialistas han promovido además una batería de 100 preguntas sobre diversos “temas de urgencia”, que han registrado durante las últimas semanas sobre salud, educación, economía y actuaciones de la CCMA.