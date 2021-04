Illa pide apoyo para un Govern de izquierdas

Sigue la parálisis de la política catalana dos meses después de las elecciones, con las posiciones muy enconadas dentro del independentismo y un reloj que no deja de avanzar hacia el 26 de mayo, fecha límite para evitar una repetición electoral en plena cuarta ola del coronavirus. Con una campaña de vacunación que avanza a trompicones y multitud de urgencias económicas por resolver, el ganador en votos y escaños en las urnas, Salvador Illa (PSC), pide paso y reclama apoyos para liderar un Govern “de izquierdas” que sea la “alternativa” a ERC y JxCat. “Que dejen paso a aquellos que sí tenemos las ideas claras de lo que hay que hacer en Cataluña”, “ya hemos visto que su Ejecutivo es un fracaso”, ha exigido.

Así se ha expresado el socialista en una visita a Mollet del Vallès ahondando en la línea confirmada por su portavoz en el Parlament, Alícia Romero, en una entrevista en este diario al pedir un Ejecutivo con los Comunes y apoyo externo de ERC en forma de abstención. “La vía independentista no funciona, se ha demostrado”, ha diagnosticado Illa.

El exministro de Sanidad no ha mentado a los republicanos ni ha pedido que estudien facilitar de forma externa una hipotética investidura suya -una opción que no está encima de la mesa ni es objeto de negociación-, aunque sí ha reclamado “dar una oportunidad” a la alternativa derivada del 14-F. Es decir, a un Ejecutivo de coalición del PSC con los Comunes. “Quiero liderar y construir una mayoría de izquierdas a la que se le dé la oportunidad de sacar a Cataluña de estos diez años de decadencia”, ha asegurado Illa.

Y ha ahondado en la radiografía: “Estamos instalados en el día de la marmota, en el bloqueo permanente, con cuestiones que no preocupan a la ciudadanía. A mí nadie me ha preguntado por el Consell per la República en Mollet”, ha criticado en referencia al organismo privado que preside Puigdemont desde Waterloo y con el que quiere pilotar el “procés”. “La gente está preocupada por que el ritmo de vacunación avance al máximo ritmo posible”, ha zanjado el socialista.

“Tour” por la “Cataluña real” contra “los populismos”

Salvador Illa y el PSC llevan gestionando el post 14-F con varios actos en el territorio de marcado acento económico y social. Ayer se trasladó hasta Mollet donde estuvo con dirigentes locales del partido y varios vecinos. Sus primeras visitas fueron a Torre Baró, en Barcelona, y Vila-Roja y Font de la Pólvora, en Girona, unos barrios donde ganó el PSC, pero donde Vox obtuvo notables porcentajes de voto. «Me es muy útil pisar barrios (...) esto permite escuchar a la gente, saber qué les preocupa e intentar ayudar a resolver sus problemas. Y es quizá la mejor forma de vencer a los populismos y evitar que calen todavía más profundo», explicó a Efe.