ERC exige la investidura antes del 1 de mayo y JxCat contesta: “Más reuniones y menos declaraciones”

Esquerra presiona a JxCat, el partido de Puigdemont, y pone fecha por primera vez a la investidura de Pere Aragonès: exige que sea entre Sant Jordi (este viernes 23 de abril) y el 1 de mayo, el siguiente sábado. Es decir, entre esta semana y la que viene. Una reclamación que ha verbalizado hoy al completo el equipo negociador de los republicanos entre reproches y dardos velados a los postconvergentes. Pese al aumento de decibelios de las negociaciones -con enredos y múltiples quejas en los últimos días- la portavoz Marta Vilalta ha evitado verbalizar la palabra ultimátumm, no ha explicado qué pasaría si no se cumple y ha insistido en llegar a un acuerdo para formar Govern, algo que Junts también quiere.

Eso sí, las relaciones en el seno del independentismo siguen maltrechas, un deterioro evidente en cada comparecencia pública de sus representantes. Este lunes y tras redoblar la presión con la fecha del 1 de mayo, la portavoz postconvergente Elsa Artadi ha respondido a ERC, ha evitado comprometerse explícitamente con este límite temporal y ha asegurado que aún quedan varios “flecos” por abordar. “Más reuniones y menos declaraciones” ha espetado a los republicanos como reproche por explicar parte de las negociaciones a los medios.

Los “flecos no menores” a los que ha hecho referencia Artadi afectan al ámbito de la coordinación independentista -especialmente a la posición de los tres partidos en Madrid-, a temas “programáticos” y a aspectos relativos al diseño del futuro Govern.“Queremos más detalle, saber qué tiene que hacer el Govern en cada uno de los ámbitos que son importantes, desde la vivienda hasta la seguridad, antes de cerrar hacia dónde vamos. Porque cuando haces una investidura le das confianza a la persona que se presenta y también a su plan”.

Sobre las diferencias, JxCat menciona especialmente la unidad de acción en el Congreso de los Diputados, uno de los grandes escollos existentes: los postconvergentes quieren pactar una postura común y los republicanos lo rechazan de plano. Este lunes, Artadi ha abierto la puerta a no votar lo mismo en todas y cada una de las cuestiones, aunque sí en temas que afecten al “autogobierno” y sus “competencias”, además de en cuestiones políticas vinculadas con el “procés”. Es decir, en un campo que abarcaría cuestiones como los presupuestos o el estado de alarma.

ERC escenifica la presión

“La gente no puede esperar más, el país no puede seguir en stand by”, ha resumido hoy la portavoz republicana, Marta Vilalta. Y es que ERC ha escenificado hoy su presión con la comparecencia de todo el comité negociador en bloque -la propia Vilalta, Josep Maria Jové, Sergi Sabrià y Marta Vilagrà- para avisar que no quieren más “excusas” por parte de JxCat porque consideran que “no hay escollos” que justifiquen el retraso que sufre el acuerdo de gobierno.

“No puede ser que los problemas de dentro de Junts se acaben convirtiendo siempre en los problemas del país”, ha advertido Sabrià señalando directamente a sus actuales socios en el Ejecutivo. Ambos partidos pretenden intensificar los encuentros esta semana después de haberse reunido tan sólo dos veces desde la investidura fallida de Pere Aragonès y con la cuenta atrás de una posible repetición electoral activada. El ultimátum es el 26 de mayo.