Laura Borràs no se reunirá con el Rey para comunicarle la investidura de Pere Aragonès

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no irá a la Zarzuela a reunirse con el Rey Felipe VI para comunicarle en persona la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, según ha anunciado ella misma en una entrevista en TV3. La dirigente de JxCat optará por la fórmula empleada por sus antecesores inmediatos en el cargo, los republicanos Carme Forcadell y Roger Torrent: la notificará a la Casa Real por carta.

“Hay medios a nuestra disposición, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación”, ha explicado la presidenta de la cámara justo el día en que arranca el debate de investidura con Aragonès como aspirante tras el acuerdo entre JxCat y ERC para reeditar un gobierno de coalición en la Generalitat.

Desplante independentista

En anteriores legislaturas, el presidente de la cámara catalana solicitaba habitualmente una reunión con el Monarca con el fin de comunicarle la investidura de un nuevo president de la Generalitat. Esta tradición se rompió en 2016 con la investidura de Carles Puigdemont, cuando la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, solicitó una reunión presencial con el Rey y Zarzuela contestó pidiéndole una comunicación por carta en un momento de gran tensión por el “procés” independentista.

En la pasada legislatura, el predecesor de Borràs en el cargo, Roger Torrent, tampoco se reunió con el Rey para comunicarle en persona la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat.

“Cuando he ido a ver al Rey he ido a decirle cosas en directo que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir a alguien cuando lo tienes delante”, ha indicado la actual presidenta del Parlament en referencia a las rondas de consultas con el Monarca a las que Borràs acudió cuando era diputada y líder de JxCat en el Congreso.

“Los catalanes no tenemos Rey”

Todas ellas han sido noticia buscada por la propia Borràs por una u otra cosa: en la reunión que mantuvo con el Monarca en junio de 2019, la dirigente posconvergente explicó las palabras que le trasladó al Rey. “Le dije que los catalanes no tenemos rey, pero que venía a verle como rey de España”. E insistió: “Le dije al Rey mirándole a los ojos lo que tal vez nunca ha oído de una mujer catalana”, en referencia al hecho de que Carme Forcadell no acudiera a comunicar la investidura de Puigdemont al reclamar Zarzuela una notificación por carta.

Y en el encuentro de diciembre de 2019, que se alargó más de una hora, la misma Borràs explicó que había reclamado al Rey un referéndum acordado y un mediador internacional para Cataluña.