Así está el medallero olímpico español por comunidades desde París 1900 hasta Tokio 2020

Deportes

Los Juegos Olímpicos son, con total seguridad, el evento deportivo multidisciplinar más esperado mundialmente. Cada cuatro años, cinco en esta ocasión por culpa del coronavirus, miles de atletas se reúnen en una sede para intentar alzarse a los más alto de un podio que los eleve a la cima de sus respectivos deportes. Ahora, tras la finalización de las Olimpiadas en Tokio y ya a la espera de la próxima edición en París, repasamos el histórico español por comunidades en ellas.

Creados hace más de 2.700 años en la antigua Grecia y organizados en la ciudad de Olimpia, se disputaron entre el año 776 a.C y el 393 d.C para satisfacer las delicias deportivas de la época. Tras cientos de años sin disputarse, en 1894 el barón de Coubertin, el noble francés Pierre Frèdy, surgió la idea de relanzar el evento y crear los Juegos Olímpicos modernos. Ese mismo año nacería el Comité Olímpico Internacional, encargado de organizar el evento. Solamente dos años más tarde, en 1986 Atenas, como no, vería nacer de nuevo en Grecia, los Juegos Olímpicos modernos, que hasta el día de hoy solo han sido cancelados por conflictos bélicos o el coronavirus.

España disputa las Olimpiadas desde el año 1900 en París, nuestro país no asistió a la primera celebración de estas, y después no volvería a competir hasta la séptima edición en Amberes 1920. Tras estos, ha vuelto a competir en todas las ediciones excepto las de Berlín 1936 en protesta al régimen Nazi donde incluso Barcelona organizó unas Olimpiadas Populares alternativas que no se celebraron a causa del golpe militar.

Con Tokio a punto de clausurar las segundas Olimpiadas de su historia, los deportistas españoles han logrado 17 metales totales, a la espera de si el waterpolo masculino logra el bronce, lo que haría superar el medallero de Río 2016 y la posibilidad de igualar el resultado de Londres 2012. Lejos de Barcelona 92 con las 22 medallas, algunas tan recordadas como el oro de Fermín Cacho o el de la selección de futbol y el gol de Kiko, la segunda semana de competición ha dado grandes alegrías al deporte español.

En todas estas ediciones, España ha ganado 167 medallas, aunque en este repaso solamente se contabilizarán las obtenidas individualmente. Los deportes de equipo, ya sean dobles de tenis o la selección de baloncesto, no se han tenido en cuenta porque el mismo Comité Olímpico Español lo contabiliza como España. Por este y otros motivos se han tenido en cuenta solo aquellos metales conseguidos por un deportista, lo que da una cifra de 84 medallas tras la conclusión de Tokio 2020. En el recuento tampoco se han contabilizado aquellos metales obtenidos por atletas con dobles nacionalidades como Ray Zapata o Damián Quintero, donde ambos han protagonizado históricos resultados en estas Olimpiadas.

Así las cosas, aunque todos los metales sean parte del medallero español, la obtención de estos por parte de las comunidades resulta muy desigual. A continuación pueden observar el recuento de metales totales ordenados de mayor a menor por el total de medallas conseguidas.

Cataluña (28)

Andalucía (8)

Baleares (7)

Castilla y León (7)

Madrid (7)

País Vasco (7)

Comunidad Valenciana (4)

Asturias (3)

Galicia (3)

Canarias (2)

Cantabria (2)

Navarra (2)

Castilla - La Mancha (1)

Extremadura (1)

La Rioja (1)

Murcia (1)

Cataluña consigue retener, pese a no haber obtenido ninguna medalla individualmente en estos Juegos Olímpicos, ser la región más laureada a lo largo del tiempo. La comunidad es, por mucho, la región española que más éxitos ha conseguido para el país, perseguida muy de lejos por Andalucía, Baleares, Castilla y León, Madrid y el País Vasco. Andalucía, además, ha conseguido en Tokio, gracias al histórico metal de David Valero, acceder a la medalla de plata de las comunidades, donde el bronce aún deberá esperar tres años más para desempatar.

Cabe hacer mención especial a Extremadura y Castilla - La Mancha que han logrado entrar a la prestigiosa lista gracias a los metales obtenidos por sus deportistas en Tokio. Y de qué manera, dos oros para dos comunidades que aún no habían visto ganar un metal individual, con las magníficas actuaciones de Alberto Ginés y Sandra Sánchez. El escalador y la Karateka han conseguido que sus comunidades dejen solamente a Aragón, Ceuta y Melilla como las regiones que aún deberán esperar hasta los próximos Juegos Olímpicos, los de París, si nada lo impide en 2024.

El podio de los oros

En esta ocasión hemos realizado el recuento por metales totales, pero, a continuación puede observar como quedaría un podio si solo contabilizásemos los oros, aquellos más deseados, de cada comunidad.

Cataluña (6)

Baleares (3)

Castilla y León (3)

Andalucía (2)

Comunidad Valenciana (2)

Cataluña sigue siendo, de nuevo, la comunidad que obtiene el mejor dato histórico doblando a Baleares y Castilla y León. Andalucía en esta ocasión pierde un puesto, mientras que Valencia, que contaba con cuatro metales totales consigue el tercer puesto con la mitad de sus metales de oro.

Ahora, tras dos semanas de emociones y logros deportivos, Tokio 2020 cierra sus estadios y pabellones para dar relevo a la ciudad de la luz. París, que en tres años, gracias o por culpa del coronavirus, albergará de nuevo el evento seguro que verá a nuevos, o ya conocidos, atletas españoles que modificarán la lista de regiones y engrosarán el medallero total español.