Nuevo pinchazo independentista en una visita de Felipe VI a Barcelona

Ni la fugaz detención de Carles Puigdemont en Italia, ni la proximidad, mañana, del 1 de octubre, parecen levantar el ánimo del independentismo. Hasta hace no mucho, cada visita del Rey a Barcelona se saldaba con una sonora manifestación que congregaba a miles de personas, ahora apenas llegan a 200. Así fue en primavera, cuando Felipe visitó la fábrica de Seat en Martorell, y así ha sido esta mañana con motivo de la inauguración del Automobile Barcelona. Cuatro gatos, en resumidas cuentas.

Lo cierto es que, como en otras ocasiones, las redes hervían de mensajes contra la visita del monarca. Ni así. Un centenar de personas, jubilados en su mayoría, se han movilizado en la plaza de España, frente a las Torres Venecianas. Una vez allí, los manifestantes han cortado el tráfico en una parte de la plaza, impidiendo la entrada de los vehículos provenientes del Hospitalet. Se han animado y han cortado la plaza entera, impidiendo que accediera ningún coche.

La protesta, en cualquier caso, ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, los CDR y la CUP. “Cataluña no tiene rey”, rezaba el cartel de la convocatoria. Los organizadores consideran una provocación que Felipe VI visite Barcelona el día antes del aniversario del 1 de octubre. “Ni es nuestro rey ni es ni será nunca bienvenido a Cataluña”, dice la convocatoria de la ANC. También Òmnium Cultural hizo un llamamiento a participar en la protesta de este mediodía. La entidad fue la primera en convocar la protesta. “Un día antes del 1-O, el Borbón pisará Cataluña y nosotros le dejaremos claro que no es bienvenido”, dice en un tuit. También los CDR han sumado a la convocatoria, junto con la CUP y llaman a la movilización ciudadana: “Déjele claro que no es bienvenido”.

⬛️⬜️📢 El rei espanyol ens ve a veure el dia abans de l'1-O. Fem-li la rebuda que es mereix!



📢 Dijous 30 de setembre

📍 13.30 h | Plaça d'Espanya (BCN)



Ni és el nostre rei ni és ni serà mai benvingut a Catalunya. #CatalunyaNoTéRei pic.twitter.com/xpAL4RWLEc — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 29, 2021

La última protesta contra la presencia de Felipe VI en Barcelona fue el 16 de junio de este 2021, cuando el monarca participó en unas jornadas del Círculo de Economía en el Hotel W. En el acto, convocado por el ANC, de apenas unas decenas de personas se quemó una foto gigante del rey.