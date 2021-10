El Gobierno se despliega en Cataluña: Bolaños se reúne con la cúpula empresarial y el soberanismo

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha desatado una amplia agenda en Cataluña este viernes y este sábado. El viaje bien planificado, no da puntada sin hilo. Objetivo trasladar el mensaje de que es necesario mejor juntos que separados y que hay que desinflamar Cataluña tras los sucesos de 2017. El ministro que aglutina más poder y más cercano a Sánchez lanzó un primer mensaje en Catalunya Ràdio, donde no pudo ser preguntado por los analistas presentes, al defender la Mesa de Diálogo. Para Bolaños se mantienen contactos, discretos, para crear espacios de confianza. Curiosamente, el mismo mensaje que se puede recabar en el Palau de la Generalitat. “Lo que se ha destejido en una década no lo vamos a arreglar en diez minutos”, ha remachado el ministro, lanzando un mensaje de paciencia a la sociedad catalana y dejando claro a los grupos independentistas más radicales que el Gobierno de España no va a ceder a sus presiones y que mantendrá su apuesta de diálogo con el Gobierno catalán y con ERC.

El ministro de la Presidencia no ha realizado ningún contacto con el Gobierno de la Generalitat ni, que se sepa, con Esquerra Republicana aunque no parece que se haya levantado ninguna ampolla con el equipo de Pere Aragonés, entre otras cosas, porque ERC y PSOE, Govern y Gobierno, mantienen una activa agenda de contratos discretos para alcanzar un acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado y en la Ley del Audiovisual donde ha garantizado que las lenguas cooficiales quedarán protegidas aunque no ha concretado el mecanismo que se está negociando con ERC.

Contactos que pueden fructificar en breve porque Pere Aragonés necesita un acuerdo en Madrid para poder disponer de los 3500 millones que pretende incluir en los presupuestos catalanes. Sin acuerdo presupuestario en el Congreso, los presupuestos catalanes nacerían cojos. Además, ante el aumento de demandas de la CUP, en ERC y también en la Conselleria de Economía empiezan a menospreciar menos un acuerdo con los socialistas catalanes.

En este contexto de distensión, Bolaños tras la entrevista en la radio pública catalana se entrevistó con Joan Guàrdia, rector de la Universidad de Barcelona, y con Mariona Carulla, presidenta del Palau de la Música, la que sacó a esta entidad histórica de las ruinas en la que la dejaron los infaustos Millet y Montull. Ambos son miembros destacados del soberanismo, aunque ambos siempre se han caracterizado por mantener posturas alejadas de aspavientos.

El ministro tuvo también otras reuniones de carácter público. Hoy se reúne con Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana, la principal entidad constitucionalista y por la noche acude al estreno de Madres Paralelas, la última película de Almodóvar, tras asistir a unas jornadas del Partit dels Socialistes de Catalunya, donde mantuvo un encuentro con el que será el primer secretario del partido en el próximo congreso, Salvador Illa, y hoy jefe de la oposición en el Parlament.

En conclusión, el ministro de Presidencia desplegó una agenda de reencuentro, en lenguaje monclovita, para además de la Mesa de Diálogo escuchar a los principales interlocutores de la sociedad catalana. En el ámbito privado, y sin publicidad, la mano derecha de Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro en Foment del Treball, la patronal catalana presidida por Josep Sánchez Llibre. A este encuentro asistieron los máximos representantes de las mayores empresas catalanas incluidas las del IBEX. Estos encuentros son habituales en la sede de la Vía Laietana de la patronal y nunca son publicitados porque su filosofía es poder hablar “sin apriorismos y a calzón quitado”. Fuentes empresariales han confirmado que la “reunión fue distendida y enriquecedora”, negándose a dar más detalles del contenido de este encuentro. Sin embargo, que Félix Bolaños asista a las reuniones de este reducido grupo de empresarios catalanes es en sí mismo un mensaje, el de la importancia que le da el mundo empresarial a la figura del ministro de la Presidencia al que consideran clave en el nuevo Gobierno de España.