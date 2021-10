ERC amaga con tumbar los Presupuestos a la primera si no hay avances con la mesa

Esquerra Republicana tensa la cuerda, se reafirma en su posición ante los Presupuestos Generales del Estado y amaga con tumbar a la primera el proyecto coincidiendo con la presentación de las enmiendas a la totalidad. Apenas dos días después de que Oriol Junqueras lanzara la amenaza -recordó este fin de semana que su partido ya tumbó las cuentas en 2019 e hizo saltar la legislatura por los aires-, la formación manda un segundo aviso al Gobierno de Pedro Sánchez en la misma línea: “No está generando las condiciones favorables para la negociación de los presupuestos, no está haciendo su trabajo”.

Desde ERC hablan de exigencias, de tareas pendientes del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos: reclaman “la protección del catalán” en la futura ley del audiovisual y la ejecución de las inversiones pendientes en las cuentas de 2021, aunque evitan concretar aspectos relativos a la mesa de diálogo entre la Generalitat y la Moncloa más allá de pedir “avances”.

“Si la mesa de negociación no avanza” y “no se dan pasos adelante” en favor de una “resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y el Estado”, ha subrayado la portavoz del partido, Marta Vilalta, será “muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que puedan avanzar el resto de espacios de negociación”. ¿Cómo? Es la gran pregunta tras la ausencia de calendario y el secretismo que pactaron Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la Generalitat. Ahora, los republicanos aseguran que es necesario ir dando “pasos adelante” en la mesa de diálogo y no quedarse solo con la “foto” de la reunión del pasado 15 de septiembre, sin ir más allá ante la prensa.

El primer resultado se verá en 10 días (29 de octubre) tiempo para que los partidos presenten enmiendas a la totalidad en el Congreso y se voten. En ERC dicen no haber tomado aún la decisión -”lo debatiremos hasta el último momento”, asegura Vilalta- a la espera de ver cómo evoluciona la postura del Gobierno en los próximos diez días.

Si el Gobierno quiere contar con ERC para la aprobación de los presupuestos, “lo está haciendo muy mal, lo está haciendo al revés”, ha insistido la dirigente tras criticar que en el congreso celebrado este fin de semana, el PSOE ha intentado “escapar del contexto de la mesa de negociación política” con la Generalitat, porque “intenta, siempre que puede, esconder el conflicto político” con Cataluña.

Quien ya ha clarificado su postura es el PDeCAT, con 4 escaños en el Congreso tras desgajarse de Junts. Su secretario general adjunto, Marc Solsona, ha explicado este lunes que no presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que apuestan así por el diálogo y por no hacer “una confrontación estéril que no aporta nada”. “Queremos incidir y hacer política”, ha asegurado en rueda de prensa telemática, donde ha evitado vincular la negociación de los PGE con cuestiones como Rodalies, la Ley Audiovisual y la evolución de la mesa de diálogo.

En cambio, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha insistido en la necesidad de que el independentismo articule un frente común en el Congreso de los Diputados para negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y ha avanzado que trasladarán esta propuesta a ERC y las CUP esta semana. En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva del partido, Artadi ha fijado las líneas rojas de Junts en la negociación presupuestaria: el mantenimiento de los fondos covid y la cogestión de los fondos europeos.