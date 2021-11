El último y recuperado viaje de Colón a Barcelona

Esta es la historia del último viaje de Cristóbal Colón, que lo llevó de nuevo a América para regresar al viejo continente, un trayecto que ha concluido definitivamente esta semana. Estamos hablando de una carta escrita por el célebre almirante y que ha estado desaparecida entre los fondos de la Biblioteca de Catalunya desde que su substracción fue detectada en agosto de 2012.

El documento se puede definir sin ningún problema como un incunable, una joya bibliográfica titulada «Columbus Christopher Epistolae de Insulis Indie supra Ganger nuper inventis», impresa en Roma por Stephan Plannck, hacia 1493. En ese pequeño volumen se reproduce íntegramente la carta en la que Colón informaba a los Reyes Católicos del descubrimiento de nuevas tierras gracias a la expedición sufragada por Isabel y Fernando. Colón habla de todo lo vivido desde su marcha desde el Puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, hasta su regreso a Europa tras atracar en Lisboa el 4 de marzo de 1493. Se trata de un documento de incalculable valor del que se conservan en la actualidad únicamente 16 ejemplares en todo el mundo.

Todo se remonta a 2012 cuando la Biblioteca de Catalunya comprobó que el ejemplar original había sido sustituido por un facsímil. Inmediatamente se avisó a los Mossos d’Esquadra para tratar de saber cuándo había tenido lugar la substracción del texto.

No era la primera vez que ocurría algo así con la primera edición de la primera carta del navegante genovés. El caso era muy parecido a uno vivido en la Biblioteca Ricardiana de Florencia (Italia). Fue precisamente a partir de este incidente florentino que la Homeland Security Investigation, Cultural Property, Art and Antiquities (HSI) de la Inmigration and Customs Enforcement (ICE) –la Oficina de Investigación de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos– puso en marcha en 2011 una investigación centrada en los otros ejemplares de la carta colombina. Curiosamente, un año más tarde se notificaba la desaparición en la biblioteca barcelonesa.

Fue entonces cuando empezó una investigación en la que se trató de localizar el documento por todo el mundo, resultando que –ironías del destino– Cristóbal Colón había vuelto de alguna manera a América. Y es que la carta de la Biblioteca de Catalunya fue localizada en Estados Unidos.

En 2021, gracias a la colaboración de un experto de la Universidad de Princeton, se concluyó que un ejemplar de la carta que se conservaba desde 1918 en la Biblioteca de Catalunya fue sustraído de Barcelona entre 2004 y 2005 e ilegalmente exportado a Estados Unidos para su comercialización.

En 2018, de manera simbólica, el gobierno estadounidense entregó al entonces embajador español en aquel país, Pedro Moronés, la publicación robada. Quedaba, por tanto, el último paso que era el retorno a la Biblioteca de Catalunya, algo que finalmente tuvo lugar ayer en un acto, algo que oficializó el Ministerio de Cultura y Deportes. La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha sido la encargada de depositar el incunable «Columbus Christopher Epistolae de Insulis Indie supra Ganger nuper inventis».

Acaba de esta manera concluye el que podía entenderse como el último viaje de Colón de América a Barcelona, aunque sea mediante una carta en la que anunciaba el descubrimiento del llamado Nuevo Mundo.