La independencia de Cataluña solo podría darse en dos provincias: "No la quieren en..."

La independencia de Cataluña es un tema muy complejo en España, ya que está estrechamente relacionado con la política, la cultura y la forma de pensar de los españoles. En los últimos años, el movimiento que reclama el derecho a decidir sobre su soberanía ha ido ganando mucho peso en la sociedad. Esta comunidad posee una lengua cooficial y unas instituciones propias, razones que habrían alimentado a ese separatismo.

Gran parte de la población de esta comunidad denuncia un trato injusto por parte del Estado español, ya sea por términos políticos o económicos, entre otros. Todo esto ha dado lugar a movilizaciones por parte de la ciudadanía, sobre todo cuando el Tribunal Constitucional recortó varios artículos clave del Estatut de Autonomía aprobado por referéndum y cuando el Govern catalán organizó un referéndum unilateral de autodeterminación en 2017.

Solo el 32% de los catalanes estarían a favor de la independencia

No obstante, el apoyo a la independencia de Cataluña sigue cayendo, ya que tan solo el 32% de los catalanes estarían a favor según la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Este ideario continúa atravesando un periodo de redefinición y adaptación a una realidad en la que le falta unidad, razón por la que se está viendo debilitado junto a la evolución del contexto político.

Eso sí, esta encrucijada no hace que se deje de hablar de este tema. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones de dos personas procedentes de Cataluña que explicaron cómo fue "el día del intento de la independencia de Cataluña" (refiriéndose al día 1 de octubre de 2017). Ambos, un hombre y una mujer, han recalcado que están "bastante en contra" del tema.

"Imagínate que hacen una muralla y no nos dejan pasar"

"Vivíamos en Madrid cuando hicieron el referéndum y nos fuimos en coche corriendo a Barcelona", explican. Esto ocurrió porque albergaba en sus mentes la siguiente cuestión: "Imagínate que hacen una muralla, que ya no nos dejan entrar con nuestro DNI español". Por ello, se vieron en la obligación de estar en la Ciudad Condal por si acaso. Esta explicación la ofrecen mientras el hombre muestra un tatuaje en la zona derecha de su pecho donde se puede ver la bandera de Cataluña con Barcelona y Tarragona.

"Cataluña es Tarragona, Barcelona, Lérida y Gerona", explica el hombre. No obstante, la mujer señala que tanto Lérida como Gerona son dos provincias "donde no hay nada. Ni hay dinero ni nada, solo hay payeses". Se dice payés a un campesino o campesina de Cataluña o de las Islas Baleares, como así informa la Real Academia de la Lengua Española. Sentencia que, allí, "la mayoría quieren la independencia".

"En Tarragona y en Barcelona no quieren la independencia"

Según estos dos catalanes, aquellas en las que la independencia no es recibida con los brazos abiertos son Tarragona y Barcelona. Lo niegan tajantemente: "En Tarragona y en Barcelona no quieren la independencia. No la quieren. No". Aportan que "el 80% de la gente no la quiere y habla castellano" y que, al ser dos lugares en los que "está la pasta y tienes que pagar los impuestos", sería inviable.

Finalmente, continúan declarando lo siguiente: "Si Cataluña se hace independiente de España, Tarragona y Barcelona se conectarían a España otra vez". En tono humorístico, concluyen que, si esto llegara a pasar, se conformarían "Tabarnia Tarraco y Parna Barcino".