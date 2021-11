El Rey regresa a Cataluña con el respaldo de los jueces

El Rey Felipe VI regresa a Cataluña este lunes con una doble cita en la agenda: por la mañana presidirá la entrega de los despachos a los 188 jueces de la 70 promoción de la carrera judicial y, por la tarde, estará con los empresarios en el acto de conmemoración del 250 aniversario de la patronal catalana Foment del Treball. De esta manera, el Monarca vuelve a la autonomía mes y medio después de su última visita (15 de octubre) y este será su séptimo desembarco en lo que va de año.

La visita llega en un momento relevante políticamente porque la polémica vuelve a estar servida en Cataluña después de que el Tribunal Supremo haya tumbado la educación exclusivamente en catalán en las escuelas públicas y haya obligado a impartir un mínimo de 25% de clases en castellano. Esto ha encendido de nuevo los ánimos de ciertos sectores independentistas porque consideran el catalán un pilar básico de su proyecto rupturista. No obstante, la reacción, hasta el momento, no está siendo tan vehemente como en otras ocasiones porque no se han registrado ni convocado grandes protestas en las calles (aunque la Generalitat ya amaga con desobedecer la resolución judicial y mantener la inmersión lingüística).

El acto de los jueces también llega precedido por la ausencia del Rey del año pasado, ya que el Gobierno entendió que no era buen momento para que estuviera allí en vísperas de la sentencia que inhabilitaría a Quim Torra.

Este año sí estará el Rey en la entrega de los despachos judiciales y, además, cuenta con el respaldo mayoritario de los jueces. En este sentido, las tres principales asociaciones de jueces, consultadas por este diario, defienden su presencia. Pablo Baró (Asociación Profesional de la Magistratura) considera que “sin duda alguna debe estar el Rey” porque la justicia “se administra por los jueces en nombre del Rey” y por “tradición”, ya que el Monarca siempre ha presidido este acto en Barcelona. En la misma línea se expresa Jesús Gómez (Asociación Francisco de Vitoria), que considera la presencia del Rey un “acto formal”. “La Justicia se imparte en nombre del Rey, es la máxima institución del Estado, siempre ha venido y es propio, normal y ordinario, y no tendría que ser ninguna noticia”, señala el magistrado. Ascensión Martín Sánchez (Juezas y Jueces para la Democracia) explica que es el Consejo General del Poder judicial quien cursa la invitación para este acto (que tendrá lugar en el Auditori de Barcelona) y considera que “debe de ir”. “Respetamos esa decisión de invitación y aceptación por parte del Rey y es un orgullo que vaya a la entrega de despachos. La Justicia se administra en nombre del Rey”, zanja.

El Rey estará acompañado por el presidente del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. También intervendrá el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez.

De los 188 nuevos jueces que este año han terminado su formación en la Escuela Judicial, el 71% son mujeres, la media de edad es de 28 años y, de media, han tardado poco más de cuatro años y medio en preparar y aprobar las oposiciones a la carrera judicial, ha explicado el CGPJ en un comunicado. La mayoría tendrán que ejercer por primera vez en Cataluña (73) ante la habitual alta cifra de vacantes que hay en el autonomía. El resto ocuparán plazas vacantes en Andalucía (45), Aragón (4), Baleares (2), Canarias (15), Cantabria (3), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (3), Comunidad Valenciana (3), Extremadura (10), Galicia (14), La Rioja (1), Murcia (6) y el País Vasco (4). La mayoría (un 76%) no procede de familias de juristas, y como otros años la mayoría son de Andalucía (48), y las otras comunidades autónomas con más jueces nuevos son la Comunidad Valenciana (23) y Madrid (22).

Ya por la tarde, el Monarca presidirá en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) el acto de entrega de las Medallas Conmemorativas y de los XIV Premios Carles Ferrer Salat en el marco del 250 aniversario de Foment del Treball Nacional, la patronal más antigua de Europa, fundada en 1771. Este acto también tendrán importantes connotaciones políticas porque ahí sí estará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El Rey coincidirá con el president y figuras de relevancia institucional, entre las cuales habrá dos ministros, dos presidentes autonómicos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.