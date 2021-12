Aragonès se niega a participar en la reforma de la financiación del Estado, pero pide un fondo Covid

La reforma del sistema de financiación se va a convertir en uno de los próximos caballos de batalla de la política nacional. Las autonomías van tomando posiciones para tratar de imponer un modelo que se ajuste a sus circunstancias territoriales y, Cataluña, con la Generalitat en manos del independentismo, va camino de volver a ausentarse de este debate, como viene sucediendo en todos los foros multilaterales. Pere Aragonès ha excluido esta mañana a la Generalitat de la reforma de financiación, pero ha pedido la creación de un fondo Covid estatal para hacer frente a los gastos de la pandemia.

“Nosotros no entraremos porque el Estado no está poniendo más recursos en el sistema”, ha señalado Aragonès, respondiendo a la petición de la líder de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, para que reuniera a todos los partidos del Parlament y construyera una coalición con Baleares y Valencia para tener más fuerza negociadora en la reforma del sistema de financiación. “Ahora mismo lo que se está negociando es el sistema de financiación. Esto no va de partidos”, ha señalado Albiach, que también ha reconocido que no le gusta la propuesta del Ministerio de Hacienda del Gobierno, de la que forma parte su propia formación.

La propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica se ha elaborado en base al criterio de población ajustada, algo que Aragonès considera que perjudica a Cataluña. La población ajustada es una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales y es un criterio reclamado por Valencia, Andalucía y Murcia, autonomías tradicionalmente consideradas “infrafinanciadas”.

En cualquier caso, la Generalitat plantará al Gobierno en este debate y se limita a pedir un fondo Covid: en este sentido, Aragonès ya ha advertido de que condicionará su presencia en la Conferencia de Presidentes autonómicos de enero a que se aborde este fondo. Si no se hace, probablemente vuelva a plantar a Pedro Sánchez, como en julio en Salamanca.

“No habrá acuerdo en materia financiación en esta legislatura. El único modelo de financiación que será justo es la independencia de Cataluña”, ha señalado Aragonès esta mañana en el Parlament.

Nissan

Asimismo, Aragonès tiene sobre la mesa un problema de carácter económico urgente: la reindustrialización de los terrenos de la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Si bien, Cataluña se ha llevado un revés después de que la compañía prioritaria para relevar a Nissan, la compañía china Great Wall Motors (GWM), haya decidido retirarse definitivamente del proyecto. “La decisión que lamentamos de la empresa china, que permitiría la continuidad de la fabricación de automóviles en la Zona Franca, no nos coge sin haber trabajado alternativas” en el ámbito de manufactura, logística y digitalización, ha explicado.

Así, ha asegurado que seguirán trabajando en todo ello en la mesa de reindustrialización de Nissan de la mano de los sindicatos y de otras administraciones que tienen un “papel clave” en el futuro de esta industria. Según Aragonès, trabajan en actuaciones a corto plazo para la reindustrialización de ésta y otras plantas que han tenido que cerrar, pero ha reivindicado la importancia de trabajar a medio y largo plazo. “Cataluña está preparada para acoger toda la cadena de valor de la producción del vehículo eléctrico”, ha sostenido el presidente de la Generalitat, que ha pedido aprovechar todo el potencial que hay y aprovechar también los fondos europeos para extender la transformación del sector al resto de componentes de la industria.