2022 Paso firme y buen humor

Llevo escribiendo aquí desde que se fundó la edición catalana de LA RAZÓN, he escrito creo que de casi todo, pero nunca sobre autoayuda porque me parece un timo, pero si me voy a permitir unos consejos vitales y que mejor ocasión que el inicio de año nuevo.

1º Al levantarse piense si le van a pagar más por estar de mal humor, si no es así empiece el día con una sonrisa.

2º Si le agobia un problema, haga un análisis lo mas frio posible y luego inicie el camino para hacer lo que pueda para solucionarlo.

3º Si puede hacer algo hágalo y cuanto antes mejor, si no puede hacer nada no vale la pena seguir preocupado a la espera de acontecimientos.

4º Procure en la vida caminar firme y no sólo en lo físico, la firmeza y la sonrisa son grandes aliados.

5º No se preocupe tanto por comprender a los demás y si ese «demás» vale la pena dígale sencillamente, «aquí estoy para lo que haga falta».

6º Trate de hablar sólo bien de las personas, para hablar mal de alguien no pierda el tiempo, sencillamente ignórelo.

7º Huya de las gentes que tienen tendencia a complicarse la vida y a complicársela a los demás.

8º Líbrese de los prejuicios y solidifique sus principios, no olvide que el prejuicio es al principio lo que la cursilería a la educación.

9º Procure mirar siempre de frente tanto amigos como a los que no lo son tanto, los unos sabrán que pueden contar con usted, los otros entenderán a quien se enfrentan.

10º Si es usted «indepe» no se amargue la existencia, en el 2022 tampoco Cataluña será independiente.

No se si mis consejos le servirán de algo, pero a mí me resultan útiles.

Feliz Año Nuevo.