Los supermercados Bonpreu y Esclat recaudarán dinero para la promoción del catalán en las plataformas de streaming

Los supermercados Bonpreu y Esclat participarán, durante este mes de enero, en la campaña de Plataforma per la Llengua para promover el catalán en plataformas de vídeo a la carta como Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime Video y Rakuten TV. Lo harán, según ha explicado la entidad en un comunicado, a través del redondeo solidario, d e manera que se ofrecerá a los clientes redondear el importe de su compra al alza, en la siguiente fracción de 10 céntimos – si supera los 5 euros- o en la siguiente fracción de 50 céntimos -si supera los 100 euros-.

Así, el dinero que se recaude se destinará a la campaña de Plataforma per la Llengua que tiene el objetivo de trabajar «para que las plataformas incorporen las películas, series y documentales que ya están disponibles en catalán, pero que aún no incluyen en sus catálogos». Según la entidad, se ha «constatado» que en estas plataformas «el catalán es residual y que no se incluyen muchos de los contenidos que ya se han doblado previamente en nuestra lengua».

Con el dinero recaudado, Plataforma per la Llengua trabajará para que las plataformas incorporen las películas, series y documentales que ya están disponibles en catalán, pero que todavía no incluyen en sus catálogos, y para asesorar las plataformas para que también tengan presente la lengua en las interfaces, contratos y comunicaciones con los usuarios.

Además, Plataforma per la Llengua luchará para que los poderes públicos se impliquen y adopten medidas políticas, administrativas y legales para conseguirlo, teniendo en cuenta que la nueva ley del audiovisual español no mejorará de manera significativa la presencia del catalán en estas plataformas y habrá que seguir haciendo presión. Hay que recordar que Plataforma per la Llengua, desde hace tiempo, actúa para aumentar el uso del catalán en el sector del audiovisual. En los dos últimos años, ha hecho públicos estudios que analizan la presencia de la lengua en las tres principales plataformas y ha constatado que el catalán es residual y que no se incluyen muchos de los contenidos que ya se han doblado previamente en nuestra lengua.

Cabe destacar que estas cadenas de supermercado siempre se han posicionado en favor de las tesis independentistas, y han hecho gala de ello siempre que han podido.