Cataluña eliminará las cuarentenas en escuelas el 21 de febrero

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha afirmado este viernes que prevén eliminar las cuarentenas por contacto estrecho de Covid-19 en el alumnado sin síntomas a partir del 21 de febrero.

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press junto a la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, en la que ha explicado que está previsto que la semana que viene la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta emita un informe al respecto.

“Todo apunta, parece ser, que va en la dirección de nuestra propuesta”, ha dicho Argimon, y ha añadido que sería preferible que este nuevo protocolo se aplicara desde el mismo lunes 21.

Esta misma semana, la Comisión delegada del Govern en materia de covid-19 acordó retirar la mascarilla en los patios de las escuelas catalanas, lo que empezó a producirse ayer jueves.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró que se trata de una medida “muy esperada” por las derivadas que supone para todos los estudiantes, sobre todo para los más pequeños.

“Los niños no tendrán que usar la mascarilla en el patio y tampoco si salen de excursión o hacen una actividad en un parque”, explicó Plaja, que ha añadido que esta decisión contribuirá a una mejora del aprendizaje, de la salud emocional y la comunicación verbal y no verbal, entre otras cuestiones.

Sin embargo, recalcó que aún no es posible eliminar las mascarillas dentro de las clases y no se atrevió a hacer previsiones ni a fijar un calendario: “No lo puedo avanzar. No es una decisión que se prevea de manera inminente, no será en los próximos días y difícilmente tampoco en las próximas semanas”.

Según Plaja, la voluntad del Govern es retirarlas lo antes posible, dejando claro que es una posibilidad que marcará el contexto epidemilógico.

El anuncio de la retirada de la mascarilla en los patios de las escuelas coincide con la decisión aprobada la semana pasada de que desde el lunes ya no es necesario hacer cribados mediante test de antígenos a alumnos que sean contactos de positivo.d