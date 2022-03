“Solo el 2,8% de la población infantil y juvenil desayuna de forma adecuada”

Con motivo del Día Nacional del Desayuno, el Instituto Danone difundió las conclusiones de la revisión de estudios «El papel del desayuno y su calidad en la salud de los niños y adolescentes de España», publicada en la revista Nutrición Hospitalaria y realizada por Luis A. Moreno Aznar, en nombre del Foro de Debate sobre Desayuno Infanto-juvenil en España, María del Carmen Vidal Carou, Ana María López Sobaler, Gregorio Varela Moreiras, José Manuel Moreno Villares. En las conclusiones de este trabajo se ha apoyado la Fundación Española de Nutrición para concienciar sobre los beneficios de un desayuno equilibrado.

Luis A. Moreno, catedrático de la Universidad de Zaragoza e investigador del CIBEROBN FOTO: Raul Cavero Garrido

-¿Cómo es de importante el desayuno entre la población infantil y juvenil? ¿Es aún más importante que entre la población adulta?

-Yo diría que es algo más importante que en la población adulta, sobre todo porque los niños están en una fase muy dinámica, tanto de crecimiento como de desarrollo, y en general la alimentación les puede afectar más y, sin duda, el desayuno ocupa un lugar importante entre todas las comidas del día. El no desayunar como es debido, a corto plazo puede comprometer el rendimiento escolar-intelectual de los niños si no han consumido nada y, a medio y largo plazo, se ha visto que el hecho de no desayunar se asocia a una mayor frecuencia de presencia de sobrepeso y obesidad y, si eso persiste, podrían aparecer otras patologías, como por ejemplo la diabetes.

-¿Si es un aporte calórico, por qué el desayuno ayuda a prevenir la obesidad?

–Todo hay que entenderlo en un contexto mucho más general. La obesidad es una enfermedad muy compleja, en la cual influyen factores de carácter genético o de herencia, que difícilmente podemos modificar, y otros muchos de medio ambiente. Dicho esto, lo que se debe hacer es consumir una cantidad de alimentos y, por lo tanto, de calorías, que sea adecuada para ese individuo y repartir bien esas calorías a lo largo del día, lo que representa hacerlo en cuatro o cinco comidas al día: desayuno, almuerzo a media mañana, comida, merienda y cena. En este contexto, el desayuno debe representar el 20% de las calorías que se consumen a lo largo del día y cuando hablamos de desayuno nos referimos, no solo a lo que se toma nada más levantarse, sino también al almuerzo de media mañana. Pero esto ha de ser así en un contexto más general, porque otra de las cosas importantes también es que los niños duerman una cantidad de horas que sea suficiente para que estén en una situación de reposo cuando se levanten y eso implica acostarse pronto y levantarse con tiempo suficiente para poder consumir ese desayuno antes de salir de casa. Además, también se ha visto que la falta de sueño se asocia a la obesidad.

-¿Cómo se explica esa relación entre el desayuno y la prevención de la obesidad?

-Sobre la asociación entre desayuno y obesidad, hay que decir que no se conocen bien los mecanismos por los cuales esto se produce, pero es posible que tenga que ver con la falta de sueño, con el hecho de que, al no desayunar , los niños compensan después con más alimentos a lo largo del día, además se ha observado que la calidad de los alimentos que los niños que no desayunan consumen el resto del día es peor que la de los niños que desayunan... Hay una serie de factores que potencialmente pueden ser responsables de esa asociación, pero aún no sabemos si hay uno que es más importante que el resto o bien se trata de una combinación de cosas.

-¿Cómo debe ser ese desayuno para ser saludable?

-Lo ideal es que entre la ingesta de primera hora de la mañana y el almuerzo se consuman alimentos de tres grupos: leche o derivados, cereales y fruta. Además, esas comidas no deberían ser excesivas en cuanto a calorías y habría que intentar evitar algunos componentes, como puede ser la sal y el azúcar, que tienen efectos negativos para la salud. Y lo ideal sería que los niños no salieran de casa sin haber consumido algún alimento y por eso es importante que se vayan a dormir a una hora prudente para que se puedan despertar con suficiente tiempo y en condiciones de desayunar antes de ir a la escuela y después complementar con un almuerzo hacia media mañana.

-¿La población infantil y juvenil española suele realizar esa comida correctamente?

-Los datos que tenemos del estudio ALADINO, que realiza la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, muestran unos porcentajes bajísimos de niños que realizan el desayuno correctamente. Concretamente, solo el 2,8% de la población infantil y juvenil hace adecuadamente el desayuno, mientras que el 49,7% desayuna un lácteo combinado con un alimento del grupo de los cereales, como pan, galletas o cereales.