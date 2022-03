Los profesores catalanes plantan al Govern y agudizan la crisis con Educación

El Govern sigue sin encontrar cómo detener el malestar de los profesores. Por muchas propuestas que haya planteado en las últimas semanas, ninguna da con la tecla que permita rebajar la tensión con los docentes de la escuela pública y concertada, que se han echado a la calle (cinco días de huelga han hecho desde mediados de marzo) y los sindicatos han plantado este jueves a la conselleria de Educación en la reunión sectorial que había prevista. Es decir, la crisis se agudiza y el conflicto parece enquistarse.

Los sindicatos y algunos partidos políticos (como la CUP) vienen exigiendo desde hace semanas la dimisión del actual conseller, Josep González Cambray: de hecho, ayer elevaron el tono y organizaron un escrache en la sede de Esquerra, una imagen significativa porque el sector docente tradicionalmente había sido bastante afín a ERC. El departamento de Educación ha ofrecido en las últimas horas una reducción de una hora lectiva para los maestros de infantil y primaria a partir de 2023, y para los profesores de ESO a partir de 2024 (medidas con un coste de 170 millones de euros), pero ninguna ha satisfecho a los sindicatos.

Además, la conselleria ofrecía para la reunión otras medidas ya anunciadas públicamente, como la sustitución de tercios de jornada por medias jornadas, la reducción de ratios, la estabilización de personal o el retorno al carácter lectivo de las dos horas de reducción del personal mayor de 55 años, para un total de 494 millones de euros de inversión hasta 2025.

No obstante, los sindicatos, en un comunicado ayer miércoles, aseguraron que no contestarían a propuestas de la Generalitat porque “no se ajustan a tiempo y forma que habiliten a una negociación real” porque ya no hay huelgas convocadas, y criticaron que el conseller quiere “manipular la opinión pública”.