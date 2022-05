Fracaso en el sistema de basuras puerta a puerta de Colau: paralizado y sin planes de futuro

Ada Colau llegó en 2015 al frente del Ayuntamiento de Barcelona con múltiples promesas en campaña electoral. Entre ellas se encontraban todo tipo de medidas que buscaban revolucionar, a su manera, la Ciudad Condal con cambios de pan calibre como la movilidad o la remunicipalizacion del agua.

Tras cuatro años al frente del consistorio Colau volvió a presentarse a un segundo mandato que consiguió in extremis gracias a los votos de Manuel Valls que impidieron un gobierno independentista en la ciudad. Así, tras no conseguir un acuerdo con ERC y gracias al gesto del ex primer ministro francés Colau formó un gobierno de coalición con el PSC que le aseguraba cuatro años más de alcaldesa.

Ahora, a falta de un año para las elecciones municipales la actual alcaldesa, incumpliendo su promesa de máximo dos mandatos, ha confirmado que se volverá a presentar por la petición de su partido. Con esta candidatura espera poder revalidar la posición y así conseguir instaurar durante cuatro años más todas sus medidas estrella entre las que ha destacado por las quejas de los vecinos en algunos barrios la recogida puerta a puerta de residuos.

Debido a las molestias en gran parte de los vecinos de Sant Andreu el consistorio ha decidido paralizar el avance de este sistema. Así, el Ayuntamiento de Barcelona mantendrá en la fase 1 el sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta en este barrio de la Ciudad Condal tras un año en funcionamiento. Esto demuestra que las quejas vecinales contaban con un sustento y el consistorio ha reconocido que esperará nuevos resultados de la implantación hasta la fecha para seguir adelante.

El sistema de puerta a puerta en Sant Andreu cumple esta semana un año desde su puesta en marcha que desde su estreno causó un gran malestar entre los vecinos, especialmente en verano. Las quejas provocaron que el Ayuntamiento paralizara la implementación de la segunda fase del sistema, prevista para octubre del pasado año para poder mejorar el sistema, algo que lleva demorándose más de seis meses.

Pese a que debería estar ya en marcha la nueva fase el Ayuntamiento dirigido por Colau todavía no dispone de todos los datos y será en un futuro cuando decida que hacer con la medida. Incluso, durante la primavera de 2022 estaba previsto empezar a extender el sistema a los barrios de Horta y Sant Antoni aunque por el momento todo se encuentra paralizado.

El presidente de la Asociació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, Santi Serra, en declaraciones a Europa Press ha expuesto que la primera fase funciona bien, aunque considera que se podría mejorar tildando de vergüenza que el Ayuntamiento haya incumplido el calendario de la fase dos: “Si se aplaza significa que la primavera que viene habrá elecciones y ningún grupo político hará nada”.

Por su parte, la presidenta de la Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, Cristina Galán, también lamenta que los ajustes introducidos durante esta primera fase no han funcionado: “Todo han sido pegotes que realmente no solucionan la situación, por no dar el brazo a torcer y reconocer el fracaso del sistema en una ciudad”.

Sistema puerta a puerta

Desde que se implantó el sistema en Sant Andreu este ha cambiado el modo de recoger la basura orgánica. Los residuos que anteriormente se depositaban en un cubo o en buzones distribuidos por el barrio pasaron ha dejarse en buzones y 15 contenedores de orgánica con identificación de usuario eliminando la recogida con cubo de la orgánica.

La fracción resto, envases y papel-cartón se continúa haciendo puerta a puerta y el vidrio en contenedores, y también se ha cambiado la gestión de los pañales e higiene íntima, que ahora se realiza mediante unos buzones específicos.