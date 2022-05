La Barcelona 2022 de Colau: sigue siendo el paraíso de los carteristas y ladrones

Es conocido por todo el mundo que Barcelona está en el podio de las ciudades europeas que más turistas recibe al año, y precisamente este año no va a ser la excepción, se espera un verano pletórico. Esto siempre ha generado un controvertido debate a nivel municipal sobre el modelo turístico que debe tener una ciudad atractiva por su oferta cultural, gastronómica y comercial que completa su clima mediterráneo. Barcelona gusta, pese a cargar con el estigma de ser considerada como la capital europea del carterismo, una lacra que puede acabar ahuyentando al turismo. Un año más, el informe publicado por el portal de viajes TripAdvisor sitúa a la capital catalana como la ciudad Europea donde el turista corre más riesgo de ser víctima de los carteristas. El informe no sale de datos contrastados por las policías europeas. El ránking se elabora en base al número de veces que los usuarios del servicio mencionan la palabra «carterista» en sus comentarios, suficiente para advertir de que no es una ciudad del todo segura.

A diario se producen cerca de 300 hurtos, la mayoría se concentra en los aledaños de la Catedral, Las Ramblas, Plaza Cataluña y Plaza Real.

A día de hoy, se mantiene una supuesta presión policial en las zonas más turísticas de la ciudad, como Ciutat Vella y el Eixample, razón por la cual se ha logrado controlar más o menos ese crecimiento de la delincuencia. En la consulta que realiza anualmente el Ayuntamiento a los turistas, la seguridad recibe una valoración de 7,5 sobre 10, lo que contrasta con la información de Trip Advisor

De esta manera, los carteristas siguen siendo el principal problema de delincuencia para la mayoría de los turistas que visitan Barcelona. Otros delitos contra los visitantes incluyen robos de relojes de lujo por un valor generalmente de 20.000 a 100 000 euros, pero estos delitos son más raros.

Los carteristas se encuentran especialmente en la calle peatonal Las Ramblas, cerca de la Sagrada Familia, en las estaciones centrales de metro y en la estación de tren de Sants. Otras áreas de la ciudad generalmente no tienen problemas con los carteristas, excepto cerca de las principales atracciones turísticas:

En resumen, estos son algunos de los consejos en algunas webs para evitar las acciones de los carteristas:

1. No lleves la cartera en el bolsillo trasero.

2. No ponga teléfonos, cámaras en la mesa de los cafés.

3. Lleva tu mochila al frente en zonas turísticas.

4. Mantenga siempre las bolsas cerradas y en su regazo en los cafés/cafeterías

5. Tenga cuidado con los extraños que se le acercan o tocan.

6. No participes en juegos callejeros como el de los trileros.

7. Sea más consciente en las playas y en el metro.

8. Sea más consciente cuando vea espectáculos callejeros

9. Ten mucho cuidado en La Rambla, la iglesia de la Sagrada Familia, la estación de Sants y en el metro.

10. Tenga especial cuidado en el vestíbulo del hotel, en las paradas de autobús del aeropuerto y en el transporte del aeropuerto

La criminalidad aumenta en Barcelona, según los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Así, la ciudad cerró 2021 con un incremento del 6,6% de la tasa de delincuencia respecto al año anterior. Son especialmente alarmantes las cifras de violencia sexual, que se dispararon. Pero según avisan los Mossos, este verano puede ser el peor de los últimos años en la ciudad en lo referente a robos.

Fuentes de la Policía Autonómica admitieron a este diario que en los tres primeros meses del año «ha habido un fuerte incremento de los robos y hurtos» en la ciudad, siempre en comparación con el mismo periodo del año pasado. El motivo es que el marcará todo el panorama del año en el apartado delictivo.

La aparente caída de los efectos de la pandemia y por lo tanto las facilidades para viajar han vuelto. Barcelona siempre ha sido una de las ciudades más turísticas y este verano no va a ser la excepción, sino más bien todo lo contrario, por el «efecto pandemia», unas ansias y ganas por viajar aún mayores que antes de 2020. Es bien conocido, no solo por los cuerpos policiales y los barceloneses, que las víctimas favoritas de los ladrones son los turistas despistados.

La mejor prueba son los foros de las webs de viajes, como quizás la más popular, TripAdvisor. Hay opiniones para todos los gustos, desde las que señalan que la seguridad en Barcelona es la misma que en cualquier otra ciudad, hasta las que llaman a vigilar sobremanera si se nota que eres turista y alguien te saluda con amabilidad por la calle. Es probable que desaparezca la cartera.

Cabe recordar que incluso existen webs especializadas que definen la capital catalana como «el paraíso de los carteristas». Lo que es seguro es que la imagen mayoritaria sobre la ciudad, no es la ideal en lo referente a seguridad, sobre todo en los últimos tiempos, bajo el mandato de Ada Colau en el Ayuntamiento.

Explican los Mossos que «en el primer trimestre de 2022, han subido mucho los robos con fuerza y violencia en la ciudad, también agresiones sexuales».

El problema, además es que según las mismas fuentes, «casi se duplicaron este tipo de delitos en la ciudad» en Semana Santa, en comparación con la misma festividad el año pasado. El motivo, evidentemente, fue la enorme cantidad de turistas que vinieron en las vacaciones de Pascua.

Pero lo más peligroso aún no ha llegado, Confirman los Mossos que está previsto que respecto a los robos a turistas «este verano sea la bomba, será explosiva la cantidad de robos que habrá en toda Barcelona».