Los robos con fuerza y a domicilio se disparan en el barrio de Les Corts de Barcelona

Hace una semana, un vecino de Les Corts (Barcelona), sufrió un robo violento en la calle Cardenal Reig para sustraerle un reloj de alta gama (Rolex), que tenía un valor aproximado de 8.000 euros, uno más en esta oleada contínua de este tipo de delitos en Barcelona. Aunque en esta ocasión no fue en la zona habitual, Ciutat Vella, sino en la zona alta.

El reloj no ha podido ser recuperado ni los ladrones detenidos,lo más habitual en estos casos. A causa de la violencia ejercida por los asaltantes, este vecino tuvo que asistir a un centro médico. Eva Parera, presidenta de Valents y candidata a la alcaldía de Barcelona, afirmó en ese momento ha afirmado que “llevamos demasiado tiempo reclamando más presencia policial y mayor contundencia en las leyes para aquellos que se dedican a robar impunemente. Es necesario endurecer las penas para aquellos delincuentes multireincidentes”.

Parera pidió “mayor presencia de Mossos d’Esquadra en Barcelona, así como dotar de más y mejor material a la Guàrdia Urbana. Barcelona debe dejar de ser la capital de la delincuencia. Mientras Colau y el PSC ahuyentan a los ciudadanos de Barcelona, parece que den la bienvenida a los ladrones, okupas y delincuentes”.

Valents, de la mano de Joan Castelló, su consejero de distrito en Les Corts, ha llevado a cabo múltiples peticiones al gobierno municipal de Ada Colau y PSC en relación a mejorar la seguridad de los barrios de esta zona. Castelló ha explicado que “nuestro distrito se ha caracterizado siempre por ser tranquilo, sin conflictos ni robos, pero con el gobierno de Colau la situación ha cambiado totalmente. Muchos son los vecinos que acuden a empresas privadas de seguridad para vigilar sus casas, dado que se están produciendo robos en domicilios, incluso a plena luz del día”. Joan Castelló, al igual que Eva Parera, pide mayor presencia policial. Son este año ya demasiados robos de este tipo En Les Corts y en el resto de Barcelona.

El barrio de Les Corts lidera los robos en su distrito. Con unas graves cifras registradas entre 2021 y febrero de este año, supera con creces a este tipología delictiva registrada en La Maternitat i Sant Ramon, así como en Pedralbes.

Si bien durante el pasado año llamó la atención la alarmante cifra de asaltos a domicilios, el comienzo de 2022 ha estado marcado por el liderazgo en los delitos contra el patrimonio en el espacio público.

Los datos facilitados a pregunta de Valents en el Consejo de Distrito de marzo por el consejero del PSC en Les Corts, Carlos Hornerno, indican que entre enero de 2021 y febrero de 2022 el barrio ha sufrido un total de 250 robos.

Durante el año pasado, se registraron 98 asaltos a domicilios en Les Corts, mientras que en enero y febrero de este año se han producido nueve, lo que indica una tendencia media en ligero descenso.

Las cifras de robos en el espacio público se han establecido a la inversa, delatando un incremento en los dos primeros meses de 2022 respecto a la media registrada en 2021. El pasado año se denunciaron 115 robos en el espacio público del barrio, y en el inicio de este año ya van otros 28, la mayor cantidad de estos hechos delictivos en su distrito.

Adela Agelet, presidenta de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Les Corts y secretaria de la AV Les Corts, confirma la existencia de robos mediante “tirones de bolsos” en “algunos jardines con poca concurrencia”, unos hechos que no se habían dado en el barrio “hasta ahora” ya que eran más frecuentes los robos en las “importantes zonas comerciales” con las que cuenta el barrio. “Si hablamos del intervalo horario a partir de las 22.00 horas, no se ve a efectivos patrullando. Si están, no se nota”, sentencia Agelet.

ROBOS

María Dolores Parrilla, presidenta de la Asociación de Vecinos de Les Corts Sud, explica que el barrio no se caracteriza por su “conflictividad”, pero apunta que en los últimos meses sí que se han dado casos de “robos a ancianos”, “algún tirón”, y otros sucesos como el robo de móviles en el Brunch de Barcelona, celebrado el pasado domingo en el parque de la Bederrida.

La líder vecinal apunta que la situación en Les Corts es distinta de la que se vive en La Maternitat i Sant Ramon, ya que es un barrio “cercano a Collblanc”, además de contar con el Camp Nou.

Parrilla afirma que en el barrio se ve “menos presencia policial” y cree que “pueden faltar efectivos”, pero valora positivamente la presencia de los agentes de la policía de barrio de la Guardia Urbana.

En el distrito de Les Corts se produjeron 229 robos en domicilios y otros 258 en el espacio público en 2021. En los meses de enero y febrero de este año, se han contabilizado 29 asaltos en domicilios y otros 60 en la vía pública.

Valents, grupo municipal que denunció la situación en el Consejo de Distrito, aseguran que “Barcelona tiene un serio problema de inseguridad que está enquistado” y reclaman un aumento de las “patrullas de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra” para garantizar un “mayor control” que pueda evitar robos.