Mis amigos socialistas

Tengo muy buenos amigos socialistas, gente inteligente, culta, divertida que no piensan como yo pero con los que es un auténtico placer compartir puro, tertulia y gintonic. No voy a poner nombre alguno porque les haría una faena pero les aseguro que alguno de ellos es sobradamente conocido por su trayectoria política.

El PSOE y su sucursal el PSC son grandes partidos históricos con aciertos y con errores, pero nadie les quitará que junto a UCD y otros fueron pilares básicos de la consolidación democrática en España. Nadie quitará al socialismo español que en sus filas haya habido grandes hombres de Estado, nadie les quitará sus muertos y su lucha contra el terrorismo, con sus errores como también y a veces enormes los cometió el PP, pero ahí está la historia.

Esta semana he hablado con alguno de ellos y sí por “lo bajini” te lo reconocen, están hasta los cataplines de los podemitas, de los indepes, de los de Bildu, no pueden más y hay que oír lo que sale por esas bocas sobre las chuminadas de sus colegas de gobierno. Su opinión real sobre las gansadas y ocurrencias que han conseguido cabrear hasta a las feministas de verdad, de los escupitajos en la cara que les lanzan los independentistas en forma de amenaza chulesca, de tener que callarse cuando homenajean a un etarra. Por eso se desahogan con expresiones que si las pusiese me metía en un lio.

Son socialistas, gente de izquierdas, tan lícito como ser de derechas, orgullosos de sentirse españoles y que ven como desde sus propias bancadas como sus propios socios se dedican a hacerles la puñeta, y consideran que no tienen porqué aguantar esto.

Esta semana los he notado más hartos todavía, hasta los mismísimos después de lo de Andalucía, no se qué pasará pero me huele que algo cambiará dentro del socialismo español, como me decía uno de ellos y con perdón: “Co… José María tu me conoces soy rojo, más rojo que las guindas, y que los fachas (siempre nos catalogan así) nos toquéis las narices forma parte del juego, pero con esta panda de gilipollas no vamos a ningún lado, o el Presidente reacciona o se va a liar una gorda”. Dicho queda, escrito por mí, fuente preservada.