El agujero negro de la FP en Cataluña

Las crisis educativas en Cataluña mientras la Generalitat intenta tapar las fugas de agua como puede. Hace apenas una semana, Educación consiguió neutralizar la huelga de profesores sobre la campana. Ahora le toca el turno a la FP. Más de 20.000 alumnos siguen a la espera de una plaza cuando el curso empezó el miércoles. Lo curioso es que las plazas no son el problema, la oferta se ha incrementado, de hecho, sino el proceso burocrático para asignarlas. Así las cosas, miles de alumnos siguen a la espera de saber qué van a estudiar y dónde, o si tendrán que acabar optando por la privada.

Un 60% de las plazas de grado superior están reservadas a alumnos que vienen de bachillerato y, además, muchos alumnos solicitan más de una plaza para garantizarse un puesto, y después no se matriculan. Según el conseller de Educación, Josep González-Cambray, “un 25% del alumnado hace una solicitud de ciclo formativo de grado medio o de ciclo formativo de grado superior y después no se acaba matriculando, a pesar de haberle dado la plaza que ha pedido. Esto hace que tengamos que hacer un segundo procedimiento de orientación, información y matrícula, y hace que el proceso no sea lo suficientemente inmediato o tan inmediato como nos gustaría”.

Este curso, la demanda de plazas de FP se ha incrementado un 30% y unos 145.000 alumnos se han decantado por estos estudios. De ellos, unos 20.000 están a la espera de conocer cuál es su plaza definitiva, lo que no sabrán hasta el próximo día 21 de septiembre.

Según el calendario establecido por Educación, el 13 de septiembre se publicarán las lista con las plazas vacantes, entre el 14 y el 16 de septiembre habrá la segunda fase de admisión para alumnos sin plaza asignada en ningún centro y la lista definitiva de alumnos admitidos se publicará el día 21.

Fuentes de la consellería de Educación han afirmado que se trata un problema “organizativo” y “no de falta de plazas”, por lo que han señalado que de cara al próximo curso se seguirá un proceso de adjudicación de plazas diferente, al tiempo que han subrayado que más del 90% de los estudiantes procedentes de cuarto de ESO tiene este curso plaza en la familia de FP elegida.

Algo similar ocurre con los universitarios, por cuanto las clases en enseñanza superior se inician el 12 de septiembre, pero las listas de publicación de plazas se publicarán hasta el 18 de octubre, más de un mes después.

Desde CC OO consideran que Educación, ante los importantes desajustes entre la oferta y demanda y ante la infraoferta de diferentes tipologías de ciclos formativos, debería plantearse para la creación de nuevas plazas la utilización extraordinaria de espacios y/o centros públicos con franjas libres de ocupación que puedan acoger nuevos grupos y el incremento de la oferta del Institut Obert de Catalunya, por el alumnado con autonomía formativa que se ajuste al perfil de alumnado no presencial. Se debe impulsar al IOC como centro referente de la formación profesional online aumentando la oferta de estudios de formación profesional, presupuesto y autonomía de gestión, y reforzarlo mediante la colaboración y cooperación de los centros integrados de Formación Profesional que próximamente deben desarrollarse.