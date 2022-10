Aragonès ficha a ex del PSC (Nadal) y de Convergència (Campuzano) para su Govern en solitario

Pere Aragonès recupera a destacados ex dirigentes de la política catalana para su Govern en solitario. Joaquim Nadal, histórico ex socialista y miembro de los dos tripartitos de Maragall y Montilla, es el nuevo titular de Universidades. Y Carles Campuzano, ex diputado convergente en el Congreso, pasa a ocupar la cartera de Derechos Sociales. Dos fichajes destacados al haber pertenecido a los principales rivales políticos de ERC: el PSC y el espacio de la convergencia.

Otra de las incorporaciones relevantes es la de Meritxell Serret como titular de Acción Exterior. Diputada de ERC, se entregó al Supremo después de haberse fugado a Bélgica. Ahora está pendiente de juicio por desobediencia por su papel en el referéndum ilegal del 1-O.

A estos dos nombres se suma también el de Gemma Ubasart (para la consejería de Justicia), quien fuera una de las primeras dirigentes de Podemos en Cataluña cuando nació la formación a raíz del 15-M.

Lo ha anunciado el Govern en un comunicado, en el que ha informado que Aragonès mantiene la estructura de 14 departamentos. El resto de los nuevos consejeros son Natàlia Mas de Economia; Manel Balcells de Salud, y Juli Fernández de Territorio, los tres de ERC.

Está previsto que los nuevos dirigentes tomen posesión el martes por la mañana antes de la reunión del Consell Executiu, que será la primera del nuevo Govern de ERC en solitario sin Junts.

De hecho, Pere Aragonès se ha “bunkerizado” con un Govern monocolor de ERC, con 33 diputados de 135 en el Parlament y sin aliados para tratar de agotar una legislatura que apenas suma un año y medio de vida y ya agoniza. El president se ha rodeado de su equipo de colaboradores más estrecho para afrontar la crisis con Junts, la ruptura, y la configuración del nuevo Ejecutivo. Una «bunkerización» para cerrar filas y reforzar la figura institucional del president, quien ha saldado esta crisis con un sonoro golpe sobre la mesa: el cese fulminante del vicepresidente Jordi Puigneró que ha terminado conllevado la salida de los posconvergentes del Ejecutivo.

Ahora, Esquerra afrontará en minoría un mandato incierto, con más de media legislatura por delante y sin socios estables en el Parlament. La excesiva dependencia de Junts hasta la fecha y un relato muy centrado en el «procés» han aislado a los republicanos, que desdeñan la mano tendida de los socialistas y no acaban de cuajar ni con los Comunes ni con la CUP.

Y eso que la llamada legislatura del 52% –en referencia a la mayoría alcanzada en las urnas– arrancó con un pacto con la CUP que incluía la investidura de Aragonès, la aprobación de los presupuestos y una cuestión de confianza en 2023.