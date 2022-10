¿Quién es quién en el nuevo Govern de Cataluña?

Pere Aragonès recupera a destacados ex dirigentes de la política catalana para su Govern en solitario. Joaquim Nadal, histórico ex socialista y miembro de los dos tripartitos de Maragall y Montilla, es el nuevo titular de Universidades. Y Carles Campuzano, exdiputado convergente, pasa a ocupar la cartera de Derechos Sociales. Fichajes relevantes que han pertenecido a los dos principales rivales políticos de ERC: el PSC y el espacio de la convergencia.

Joaquim Nadal: ex consejero clave del tripartito y ex alcalde de Girona

Nacido en 1948 en Girona, fue el primer alcalde de la ciudad elegido democráticamente después de la Transición, cargo que ocupó desde 1979 hasta 2002, y también fue candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSC en 1995, diputado socialista en el Parlament de 1984 a 2012, y jefe de la oposición del Govern de Artur Mas de 2010 a 2012. Militante del PSC de 1980 a 2015, durante los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla fue conseller de Política Territorial y Obras Públicas de 2003 a 2010, conseller de Presidencia durante unos meses en 2006, y portavoz del Ejecutivo de 2003 a 2006. Tras ocupar varios cargos de dirección en el PSC y considerado del sector catalanista de la formación, en 2015 -en pleno “procés” independentista- abandonó el partido.

Carles Campuzano: adalid de la moderación convergente

Nacido en 1964 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), fue concejal de la ciudad de 1987 a 1992, diputado del Parlament de 1992 a 1995 con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y también en el Congreso de 1996 a 2019. Sin embargo, rechazó integrarse en Junts per Catalunya y no formó parte de las listas del partido para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Ex dirigente del sector convergente más moderado, totalmente contrario a la vía unilateral y con una dilatada trayectoria.

Natàlia Mas: ante la quimera de los presupuestos

Primera mujer que ocupa el cargo en Cataluña. Nacida en Sant Martí de Tous (Barcelona) en 1979, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Comercio Internacional por la UPF, tiene un máster en Economía Europea por el Colegio de Europa en Bruselas, y un máster en Política Económica por la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Ha trabajado en le Banco Central Europeo y se incorporó a la Generalitat de la mano del propio Aragonès en la cartera de Economía. Tiene por delante la complicada tarea de impulsar los presupuestos y lograr los apoyos para tramitarlos.

Meritxell Serret: procesada por desobediencia y pendiente de juicio

Nacida en Vallfogona de Balaguer (Lleida) en 1975, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la UAB, y tiene un posgrado de Dirección General de Empresas por la UOC. Consejera de Agricultura en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, fue una de las conselleras que se marchó a Bruselas para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo. En marzo de 2021 volvió para comparecer voluntariamente ante el Tribunal Supremo -la primera dirigente independentista que regresó- y ahora está procesada por desobediencia y pendiente de juicio. La causa está en manos de TSJC.

Gemma Ubasart: de apoyo de Pablo Iglesias a crítica con Podemos

Nacida en Castellar del Vallès (Barcelona) en 1978, es doctora en Ciencia Política por la UAB, tiene un Máster Europeo en Sistema Penal y Problemas Sociales por la UB, un diploma internacional en Critical Criminology, y un posgrado en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos. En febrero de 2015, fue nombrada secretaria general de Podemos en Cataluña, cargó que dejó en otoño de ese mismo año y tras los malos resultados de la formación en las elecciones al Parlament. Se marchó con duros reproches contra Pablo Iglesias por haber monopolizado la campaña.

Manel Balcells: un médico fiel a ERC y del territorio

Doctor en Medicina y Cirugía. Nacido en Ripoll (Girona) en 1958, actualmente es director del Centro para la Integración de la Medicina y las Tecnologías Innovadoras en Cataluña, comisionado de Leitat y presidente de la Fundación de Gestió de Sant Pau y miembro del consejo de Govern del consorcio sanitario de Terrassa (Barcelona) y del Hospital del Mar de Barcelona. Ha sido director médico del hospital de Granollers (Barcelona), concejal en la localidad y presidente ejecutivo del Biocat de 2006 a 2010, y tiene la Medalla Josep Trueta al Mérito sanitario.

Juli Fernández: de alcalde de Sabadell a gestionar una cartera con importantes inversiones

Nacido en Sabadell (Barcelona) en 1977, es licenciado en Farmacia, tiene un máster de márqueting farmacéutico y ha trabajado en el sector, siempre vinculado en la gestión de oficinas de farmacia. Entre 2015 y 2017 fue alcalde de Sabadell poniendo fin a 16 años de gobiernos socialistas en el municipio, y lo hizo en un ejecutivo de coalición con la Crida per Sabadell -en la que está integrada la CUP--, con la que se turnó la Alcaldía durante la legislatura. Ahora asume la cartera de Territorio, una consejería clave para el traspaso de Cercanías y que cuenta con importantes inversiones en su presupuesto.