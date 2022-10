Interior incrementará las cámaras para los mossos antidisturbios

Los Mossos d’Esquadra proporcionarán a partir del próximo año más cámaras de pecho a los agentes de orden público y también a los de seguridad ciudadana, para mejorar la obtención de imágenes en sus intervenciones y garantizar su eficacia y la trazabilidad de sus actuaciones.

Así lo ha anunciado el Director General de la Policía, Pere Ferrer, en una comparecencia en la comisión de estudio del Parlament sobre el modelo policial, en la que ha destacado que el próximo año llevarán a cabo las licitaciones necesarias para incrementar las cámaras de pecho para los agentes, con el fin de proteger a los propios agentes y para dar más garantías a la ciudadanía.

Ferrer no ha detallado la cifra de cámaras que se entregarán el próximo año a los agentes, pero ha advertido de que generalizar su uso no será un proceso de un año o de dos, sino que se necesitará un periodo que será “largo” debido a las limitaciones presupuestarias y a las dificultades tecnológicas, ya que no se trata solo de “comprar una GoPro en la tienda de la esquina”, sino que también es necesario un proceso de almacenaje y de protección de datos.

Los Mossos han integrado en los últimos años unas 150 cámaras de pechos, distribuidas entre grupos operativos y a los jefes de turno, lo que, junto con la inversión en material informático y de telecomunicaciones, ha permitido mejorar la trazabilidad de las intervenciones policiales.

El director de los Mossos ha recordado que el Govern pactó con los Comuns, en los presupuestos el pasado año, una partida para poner cámaras a las lanzadoras de “foam”, aunque ha alegado que la tecnología aún no lo permite, por lo que su intención es, mientras tanto, incrementar la dotación de cámaras de pecho para los agentes de orden público y también para los de seguridad ciudadana.

Según Ferrer, desde 2019 la Generalitat ha invertido más de 10 millones de euros en la adquisición de material de orden público, renovando el parque móvil, el material de protección de los agentes, la tecnología, el vestuario y la munición.

El director de los Mossos ha destacado también que en los últimos años la adquisición de drones ha permitido mejorar “notablemente” la gestión de incidentes en materia de orden público, en los que las nuevas tecnologías también han permitido aplicar intervenciones quirúrgicas ordenadas desde el centro avanzado de mando, que recibe imágenes en tiempo real.

Ferrer ha defendido además la apuesta de la policía autonómica, en materia de orden público, por la mediación y el diálogo, que se verán reforzados con el nuevo decreto de estructura el cuerpo, así como por la progresión en el uso de la fuerza y la formación de los agentes especializados.

También ha asegurado que mantendrán activa la revisión y actualización permanente de los protocolos policiales en materia de orden público, con el objetivo de que el régimen de uso de las herramientas policiales sea la que exige el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas. “Ni más, ni menos”, ha precisado.

Además, se ha comprometido a seguir haciendo pública toda la documentación sobre protocolos policiales de interés, preservando siempre la seguridad de los agentes, por lo que están trabajando para colgar un nuevo paquete de documentación en su web antes de finales de año.