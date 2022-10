El ex conseller de Interior Miquel Sàmper: “Los cargos obstaculizaban investigaciones de los Mossos”

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha advertido este miércoles de que no permitirá “interferencias policiales en las decisiones que corresponden a la dimensión política” del modelo policial para los Mossos d’Esquadra por el que apuesta la conselleria.

Lo ha dicho durante la sesión de control en una respuesta al diputado de los comuns Marc Parés, que le ha reprochado las acusaciones de “injerencia” y polémicas internas en la policía catalana que han desencadenado en la decisión de Elena de cesar al hasta ahora comisario jefe de los Mossos, Josep Maria Estela.

“No habrá injerencias políticas en la policía judicial y en la operativa de Mossos --y si alguien afirma que las hay, las debe acreditar y no solo ir verbalizándolo repetidamente--. Pero hay una segunda premisa a la que no voy a renunciar: no habrá interferencias policiales en las decisiones que corresponden a la dimensión política”, ha defendido el conseller.

Estas declaraciones llegan después de que el exconseller de Interior Miquel Sàmper asegurara que, en su etapa al frente del departamento de los Mossos d’Esquadra, le transmitieron que había mandos que “obstaculizaban” investigaciones.

Sobre el cese de Estela, Elena ha asegurado que hubo “diferencias y muchas coincidencias” que le llevaron a destituir al comisario jefe de Mossos en uso de la discrecionalidad y la responsabilidad que tiene como conseller, ha dicho.

Elena ha sostenido que lo hizo para “garantizar que tirara para adelante el modelo policial” que ha definido la conselleria de Interior de ERC, con apuestas como la feminización del cuerpo --según Interior, el motivo que provocó desavenencias con Estela--.

El conseller recordó que pidió comparecer en el Parlament cuanto antes mejor y que dará explicaciones respetando “el tono” que le ha pedido el Sindicato de Mandos de los Mossos d’Esquadra.

En el turno de réplica, Parés ha advertido de que este episodio puede ser un reflejo de lo que le espera al Govern en solitario de ERC: “Está tan solo que quizás lo que nos acaba provocando es una involución en los servicios públicos”.