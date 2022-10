Los gustos musicales de Ada Colau: “Iba a bailar al Sónar, me gusta mucho la música electrónica”

Los gustos musicales son únicos y exclusivos, y rara vez salen a relucir en personas famosas, y mucho menos en la política. Y pueden haber hasta sorpresas, como la afición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por cantautores tan izquierdistas como Luis Eduardo Aute y Leonard Cohen. Las aficiones musicales de una activista como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tampoco son exactamente las que se pueden esperar.

La alcaldesa habló de ello e una interesante entrevista concedida al portal de música catalana Enderrock.cat en 2017. Empezó definiendo la música como un “lenguaje universal”, y de ahí pasa el “boom” del Rock catalá hace 30 años, con bandas como Sopa De Cabra, Sau, Els Pets y Sangtraït a la cabeza. Pero no tiene una gran opinión, ya que estaba viviendo en Italia. En cambio, comenta que la famosa “Barcelona”, con Freddie Mercury y Montserrat Caballé, dedicada a su ciudad, le gusta pero sin emocionarse.

Sigue hablando y confuesa que música clásica que escucha es “la que ponen los escoltas en el coche” y que no es favorable de acumular material, excepto “libros, vinilos y cassettes”.

La actual escena Pop catalana es muy amplia, con multitud de artistas, pero se decanta por Obeses, Txarango y Manel. Su hijo Luca es fan de los raperos Xiula, mientras que su madre también le el programa “La Voz” tras “un día intenso de trabajo”.

Sobre la igualdad de género en la música, señala que “hay grandísimas mujeres artistas, pero estoy convencida de que todavía se producen diferencias tanto de remuneración como de reconocimiento.en los clips hay mucho machismo, pero las redes sociales abren un resquicio con propuestas diferentes. El otro día descubrí a una chica súper joven, Bad Gyal , una rapera de barrio con perspectiva de mujer”.

Confiesa que “no canta nunca”, y no podia fallar su opinión cobre uno de los puntos feuertes musicales de la ciudad, los festivales. “Estamos muy contentos de ser una ciudad de grandes festivales, pero la actividad de música en directo está muy limitada por la regulación. Ahora se ha ampliado el marco legal y acaba de cerrarse una convocatoria de subvenciones para acondicionar los espacios”. ¿Se vive diferente el Sónar como público que como alcaldesa? Lo veo aún mejor. Antes iba a bailar, porque la música electrónica me gusta mucho. Ahora tengo mayor conciencia, no sólo del impacto económico que representa, sino también de investigación y nuevas tecnologías. Hasta ahora lo desconocía como usuaria.