Aragonès ata un acuerdo con Podemos para los Presupuestos catalanes y presiona al PSC

El Govern de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con los Comunes, la facción que cobija a Podemos en Cataluña, para los Presupuestos de 2023. Un pacto insuficiente -apenas suman 41 escaños entre ambos partidos, a distancia de los 68 de la mayoría absoluta- aireado por el entorno del president para presionar a Junts y especialmente al PSC, con quien sigue negociando.

De hecho y pese a este acuerdo, los republicanos siguen necesitando que posconvergentes y/o socialistas, uno de los dos grandes partidos del Parlament, secunden también las cuentas. Tras quedarse en minoría por la marcha de Junts del Govern, el Ejecutivo de Aragonès sigue empeñado en suscribir un “acuerdo de país” a cuatro -ERC, PSC, Junts y Comunes- para los Presupuestos, una ecuación complicada dadas las diferencias existentes entre el bloque de socialistas y Podemos y la posconvergencia.

Por ahora, los republicanos han logrado reeditar la alianza del año pasado con los Comunes, partido que ya facilitó la aprobación de las inversiones para este 2022. Está previsto que el president Pere Aragonès y la líder de los morados, Jéssica Albiach, firmen este mismo miércoles a las 17:30 el acuerdo en Palau de la Generalitat.

Después, comparecerán ante los medios la consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y Albiach.

Justo esta mañana, el president ha reclamado poder aprobar el proyecto de Presupuestos de 2023 no más allá de enero y evitar “dilaciones innecesarias”. “Siempre es mejor un Presupuesto que, si no puede estar aprobado a 1 de enero, esté aprobado al cabo de pocas semanas y no al cabo de unos meses. Siempre es mejor un Presupuesto que esté vigente once meses y medio, que no nueve”, ha defendido en la sesión de control en el Parlament.

El líder del PSC, Salvador Illa, ha reprochado a Aragonès que le haya cogido “prisa” en esta negociación, y le ha pedido ir poco a poco para lograr un buen acuerdo.