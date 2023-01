2023 UNA OBRA MUY ABURRIDA

Se abre el telón y aparece don Pedro Sánchez envuelto en una gigantesca Bandera Española;

-Soy más español que nadie, ya lo veis y sonríe a Page y a Lambán.

A continuación aparece un señor bajito llamado Aragonés que hace ver que está muy enfadado.

-No, amb Espanya no anem a cap lloc. Vull un referèndum ja. Trenco amb vostès.

Los dos se miran y piensan que ha quedado perfecto. Al fondo por la izquierda se ve a los de Podemos, Mas Madrid, Izquierda Unida y a Yolanda Díaz discutiendo entre ellos y echándose la culpa de no alcanzar la unidad, así siguen y siguen, al final del acalorado debate deciden hacer otro debate para continuar debatiendo.

Se cierra el telón y aparece un cartel que pone Barcelona, aparece la señora Colau se cuela entre las butacas y empieza a cerrar los pasillos para llegar a los asientos, al fondo el señor Trias dice;

-Això no pot ser, l`hem de treure, ho aconseguiré o aquesta acabarà tancant fins i tot el bar.

Acaba de nacer Junts x Trias, formado por el señor Trias y Junts, que son Junts, Pedecat, consell de no se qué y otro montón de siglas. Pero Trias es mucho Trias así que;

-Mejor, oigan, vale que si que somos muy indepes, pero como decía el President. “Això avui no toca”, que los españoles y tengo muchos amigos españoles de lo mas pijo también votan, así que de eso hablaremos después de la elecciones.

Se cuela en el escenario un señor que lleva una capucha en la mano;

-A mi todo esto me la recunchinchinfla, yo ya he conseguido que acerquen a los presos y por mí como si os matáis todos entre vosotros (huy perdón, se me ha escapado la palabra matar).

Entra en escena un señor mayor llamado Maragall y se encara con el señor Trias;

-Si si, pero los que hemos conseguido cargarnos la sedición y modificar la malversación con lo que tenemos las manos casi libres para hacer lo que nos dé la gana, hemos sido nosotros y además tu en tu vida has sido indepe.

Trias le responde;

-Ni tu tampoco.

A la derecha del escenario aparecen un montón de partidos y partiditos cada uno con su rollo incapaces de ponerse de acuerdo, por lo que es posible que todos o casi todos acaben fuera de escena.

El público mientras va a lo suyo y cada vez le importa menos la aburrida y somnolienta obra que se representa.

Se baja el telón y el comentario generalizado es “por fin se ha acabado este rollo”. Una madre le dice a su hijo, no has prestado atención y has estado todo el rato con el móvil, no te hace ilusión votar por primera vez?, el chico la mira con cara de escéptico, vale mama yo votaré pero es que todos estos son muy pesados.

