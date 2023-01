Una novela para conocer la otra cara de la Masia del Barça

La nueva novela de Joan Jordi Miralles, «Triunfador», publicada en catalán por Males Herbes y en castellano por Seix Barral, tiene un escenario aparentemente insólito desde un punto de vista literario, como es la Masia del Barça. Sin embargo, el escritor construye un impactante relato en ese espacio centrado en los abusos que vive Ulises, un joven de trece años que protagoniza este libro. Miralles sabe de lo que habla porque él mismo estuvo viviendo en la institución azulgrana entre 1989 y 1993.

«Esta es una ficción basada en hechos reales», dijo ayer el autor durante la presentación de la obra, añadiendo que «viví en la Masia del Barça, tuve una beca Blume. Hay puntos en común conmigo en la obra, pero no es la historia de mi vida. Solo se podía explicar esto desde la ficción sino no había historia».

Este no es un libro que surja ahora en un tiempo de denuncia. «He estado más de diez años trabajando en el texto. Pasó cuando empecé a retomar el jugar a baloncesto. El libro se ha ido reescribiendo al reabrir esta caja de los truenos», declaró Miralles. Sin embargo, que nadie piense que el relato tiene objetivo terapéutico para el autor de títulos como «La intimitat de less bèsties» y «Aglutinació». «Esto no es un libro de auto ayuda, ni tampoco es una herida. Puedo decir que en ningún caso es algo terapéutico», añadió.

«Triunfador» nos dibuja la otra cara de la célebre Masia barcelonista, la otra cara del deporte, especialmente en ese ejercicio por hacer que los jóvenes triunfen y puedan alcanzar la meta que es llegar al primer equipo del Fútbol Club Barcelona. «Puede parecer extraño porque el contexto no es el de un colegio mayor sino que es el de la Masia, donde no nos imaginamos que todo esto pueda pasar», aseguró el escritor. Pese a todo ello, como expuso el mismo Miralles «las sensaciones son reales».

¿Y el club conoce el contenido de «Triunfador»? «Del club dudo que lo sepan hasta ahora. Muy poca gente sabe que he hecho este libro. He intentado pasar desapercibido». Pese a ello, hay que leer la obra teniendo en cuenta la época en la que suceden los hechos, cuando no existían protocolos –como sí los hay ahora– para denunciar situaciones de acoso.

Jesús Rocamora, editor de Seix Barral, elogió que «Triunfador» «no se recrea en el dolor, no hace pornografía de las miserias. Miralles establece una distancia, pone una tercera persona, y escoge la novela como género para no victimizar». Por su parte, Ramon Mas, de Males Herbes, definió la novela como «una obra de arte. Levanta una alfombra y muestra una serie de cosas que podíamos imaginar».