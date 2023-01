Atropella y mata a una pareja de ancianos en Navarcles

Avui és un dia trist per #Navarcles. Aquest migdia hi ha hagut un doble atropellament mortal al carrer del Tèxtil.

Des de l'Ajuntament volem fer arribar el nostre condol als familiars.

Demanem també el màxim respecte per les víctimes i la seva família en uns moments tan durs. pic.twitter.com/uKrT76Hyq0