Cataluña registra un atropello mortal cada semana

Un total de 44 personas mueren atropelladas de media cada año en Cataluña desde 2010 --el 69% de ellas en zonas urbanas--, y más de 300 resultan heridas de gravedad, según ha explicado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes.

Del 30 de agosto al 5 de septiembre, realizarán una campaña de protección de peatones en zonas urbanas junto con las Policías Locales de varios municipios.

Esta campaña quiere “prevenir las infracciones y comportamientos de los conductores que ponen en riesgo la seguridad de los peatones y las conductas antirreglamentarias o no seguras de las personas que van a pie”, como el incumplimiento de los semáforos o los pasos de peatones.

Durante el mes de marzo se realizó una campaña semanal y se abrieron 2.536 denuncias --362 cada día--, y 1.133 fueron por no respetar los semáforos.

Han manifestado que en los pueblos y las ciudades, los peatones tienen que seguir consejos básicos “para no ponerse en riesgo y autoprotegerse”: no pasar en rojo, mirar a izquierda y la derecha antes de cruzar, respetar los pasos de peatones, no distraerse y no circular por itinerarios no reglamentarios.

Por otra parte, los Mossos d’Esquadra han detenido por un presunto homicidio imprudente a una conductora implicada en un accidente de tráfico este domingo en la N-II de Fornells de la Selva (Girona) en el que murió una mujer y dos personas más resultaron heridas en estado crítico.

La conductora dio positivo en el test de alcoholemia y también fue arrestada por un presunto delito contra la seguridad viaria, han informado los Mossos en un tuit..

La detenida fue trasladada al hospital herida menos grave, tras chocar frontalmente con el coche donde viajaban las otras víctimas.