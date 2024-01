Un abogado en apuros

Cuando me encontré a mi viejo y querido amigo y compañero, no pude por menos que felicitarle.

-Estuviste muy bien en el Congreso de los Diputados

-Gracias, pero calla, calla, la que se ha liado. Esto se ha hecho viral.

-Pues mejor para ti, siempre te ha gustado eso de salir en la tele, en los periódicos, hablar por la radio…

-La verdad es que cada vez menos, pero esto es otra cosa, no tengo ni Instagram, ni TickTock, ni Twitter o como ahora se llame, ni nada que se le parezca, ni ganas de tenerlos.

-Bueno otros lo cuelgan pero eso es bueno para ti.

-Ya, pero no entiendo que por decir lo que he dicho muchas veces, me vean, según me han dicho, 750.000 personas en las diferentes redes.

-Además he visto comentarios y te dejan muy bien, incluso sobre tu aspecto.

-Es curiosísimo, el otro día me llamó un señor muy educado a través de un amigo periodista, y lo primero que me dijo era que se ofrecía a llevarme las redes sociales, que sabía que no tenía. Le dije efectivamente, no tengo, como no tengo ni esquís, ni palos de golf, porque no me interesan en absoluto y a mi edad es un lujo que me puedo permitir. Luego me habló de mi imagen, un hombre maduro, con buena dicción, de hablar firme etc., etc., y que ofrezco una imagen clásica, no explotada en España, pero que si existe en otros países y que bien canalizado puede ser muy rentable.

-Y tú que le dijiste?

-Le pregunté que si se había fijado en el nudo de mi corbata, se hizo un silencio en la llamada y luego le añadí que podía observar como la llevaba ligeramente ladeada porque el nudo de la corbata no puede ser perfecto, porque pierde personalidad, como carecen de ella quienes aplican sólo la técnica al baile por sevillanas y que en grupo parecen norcoreanos desfilando al paso de la oca. El hombre, se entusiasmó con mi reflexión y me dijo «Así, así, eso, eso es lo que usted tendría que explicar».

-Y que le dijiste?

-Que gracias por la propuesta pero que a mí lo que me gusta es el fútbol, estar con mi familia, tomarme un gintonic con mis amigos y fumarme un puro. Eso sí, le pedí permiso para contar esta llamada, me dijo que sin problema y que perdía una gran oportunidad.

-Eso te pasa por meterte en todos los charcos. Por cierto, alguien se ha ofrecido para ayudaros?

-Solo los chavales de Barcelona con la Selección, que han hecho un crowdfunding, setecientos euros han recogido. Felicitaciones muchas, ayuda nada.

-Pues nada haz como yo que de Ministro de Tabarnia se vive muy bien y también lo hago gratis.