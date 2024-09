El Alzheimer está infradiagnosticado

A pesar de ser la forma más común de demencia neurodegenerativa, se suele diagnosticar demasiado tarde, según la neuropsicóloga Montse Alegret, profesora de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona y responsable del equipo de neuropsicología de la Unidad de Diagnóstico de Ace Alzheimer Center Barcelona. Según la Dra. Alegret, la mitad de los casos de demencia se podrían prevenir actuando sobre factores de riesgo como pérdida de audición o visual no corregida, hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, depresión, inactividad física o intelectual, aislamiento social o consumo excesivo de alcohol. Aunque no existe cura para el Alzheimer, algunos fármacos aprobados en Estados Unidos, Reino Unido, Japón o Israel han demostrado por primera vez ralentizar el progreso del deterioro cognitivo en un 27-35% en fases precoces de la enfermedad.

La profesora ha advertido que el Alzheimer es todavía una enfermedad infradiagnosticada, a pesar de que se trata de la "forma más común de demencia neurodegenerativa", y a menudo "se detecta demasiado tarde". Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra mañana, la Dra. Alegret ha insistido en que es "crucial" la detección precoz de esta enfermedad de cara a "permitir una pronta intervención y frenar la progresión del deterioro cognitivo, mejorando así la calidad de vida de las personas afectadas".

En este sentido, ha celebrado el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconociera en 2017 la demencia como una prioridad de la salud pública porque ha motivado "un aumento de la inversión en programas de detección precoz" y ha insistido en la necesidad de seguir en esta línea. La neuropsicóloga ha atribuido el aumento de casos de Alzheimer en los últimos años al hecho de que "se detectan más" gracias a estos programas y al "envejecimiento de la población, sobre todo como consecuencia del baby boom".

Actuar sobre factores de riesgo modificables Prevenir la enfermedad, según la Dra. Alegret, es posible en casi la mitad de los casos de demencia, tal y como señalan estudios científicos publicados este mismo año. Para ello, ha señalado la necesidad de actuar a lo largo de la vida sobre 14 factores de riesgo modificables, entre los que ha citado un nivel bajo de escolaridad, hipertensión, niveles elevados de colesterol, tabaquismo, obesidad, depresión, inactividad física e intelectual, aislamiento social, diabetes, consumo excesivo de alcohol, pérdida de audición o visual no corregida, y contaminación atmosférica. Respecto a los tratamientos existentes en la actualidad, los especialistas recuerdan que no existe todavía una cura para el Alzheimer. No obstante, el profesor del Departamento de Medicina de UIC Barcelona y responsable de ensayos clínicos de Ace Alzheimer Center Barcelona, Dr. Xavier Morató, ha explicado que existen dos fármacos que, "por primera vez, han demostrado ralentizar el progreso del deterioro cognitivo en un 27-35% en fases precoces de la enfermedad".

Estos tratamientos, uno de ellos aprobado recientemente para uso clínico en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, Corea del Sur, Israel, Emiratos Árabes, y el otro únicamente en Estados Unidos, son "anticuerpos monoclonales dirigidos contra el amiloide y son muy eficaces para eliminar esta proteína que se acumula en el cerebro durante más de 20 años antes de mostrar los primeros síntomas". El uso de la IA para comprender la enfermedad. Al margen de los tratamientos existentes, los especialistas coinciden en que la Inteligencia Artificial (IA) está contribuyendo a analizar grandes volúmenes de datos clínicos, cognitivos, de neuroimagen y otros biomarcadores que "ayudan a entender mejor las fases iniciales de la enfermedad" y a "detectar los cambios más precoces que pueden predecir qué individuos van a desarrollar Alzheimer en un futuro", según ha explicado la neuróloga y responsable del programa de Big Data e IA de Ace Alzheimer Center Barcelona, Dra. Marta Marquié, también profesora del Departamento de Medicina de UIC Barcelona. No obstante, ha dejado claro que el seguimiento de la enfermedad "requiere de equipos multidisciplinares en la atención integral de cada paciente y sus familiares, incluyendo neurólogos, neuropsicólogos, enfermeros y trabajadores sociales".