Anna Pérez Pagès tiene nombre de premio

La de cultura suele ser esa sección que difícilmente abre un informativo o un diario, a no ser que se muera un Premio Nobel o se haya robado un grito de Munch. Sin embargo, los que seguimos creando en esta vertiente de la información diario pensamos que vale la pena dar a conocer un estreno teatral, un nuevo libro o una exposición que se acaba de inaugurar, y eso es algo que tiene que ver con la calidad de lo que tenemos ante nosotros, no por el simple hecho que detrás de esa propuesta haya una gran firma. Eso es algo en lo que creía una gran periodista cultural llamada Anna Pérez Pagès que supo dar voz a todo tipo de creadores y que se ha convertido, pese a su ausencia, en un referente al que seguimos añorando.

Tras la desaparición de Anna, un grupo de amigas -Anna Aurich, Júlia Bertran, Anna Guitart, Neus Masferrer, Clàudia Rius y Gemma Ruiz Palà- tuvo la estupenda idea de crear un premio con su nombre dedicado al periodismo cultural. Esta noche, el Teatre Lliure de Barcelona fue el escenario de la primera edición de este reconocimiento que, en esta ocasión, fue para la periodista de TV3 Carolina Rosich, quien desde hace años se dedica a informar sobre cultura en el "Telenotícies". Así lo decidió el jurado formado en esta ocasión por Llucia Ramis, periodista y escritora; Juan Carlos Olivares, crítico teatral; Manel Carrasco, periodista y Natza Farré, periodista y comunicadora, así como Anna Guitart. En un gremio como este, en el que las rivalidades están a la orden del día por una exclusiva o una prepublicación, bajo el nombre de Anna Pérez Pagès se nos recuerda que el periodismo cultural es otra cosa: es informar y, además, nos lo podemos pasar bien con este trabajo.

El premio fue una fiesta gracias también al buen hacer de Glòria Ribera y Oriol Puig Taulé, que supieron dar el toque divertido y canalla que merecía la ocasión. Ellos no fueron los únicos en participar porque también se dio la palabra a los amigos y colaboradores de Anna, recordando desde su pasión por el oficio como que se lo pasaba bien bailando e invitando a bailar. Luego, vino la música, porque la fiesta no podía acabarse y eso lo tenemos que hacer todos. Porque, como cantaron, Pet Shop Boys "(Together) we will go our way". Anna Pérez Pagès tiene y tendrá nombre de premio.