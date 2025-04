Archivada la denuncia contra Ignacio Garriga por presunta malversación con la tarjeta del Parlament

La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado la denuncia por malversación contra el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al no ver indicios de que los pagos que efectuó con la tarjeta de crédito del Parlament fueran irregulares, según ha podido comprobar este medio mediante el documento de Fiscalía.

Así, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha archivado la denuncia que presentó la exdiputada de Vox en el Parlament Isabel Lázaro contra el también líder del partido en Catalunya, al que acusaba de pagar con las tarjetas de la institución sus gastos personales. En su decreto, el fiscal concluye que “no se advierte que las cantidades facturadas lo hayan sido de manera improcedente o irregular” y considera que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal. De hecho, señala que la normativa interna del Parlament “permitía, o al menos no prohibía expresamente” que los diputados pudieran cobrar por servicios prestados al grupo parlamentario.

En relación con el uso de las tarjetas de crédito, Bañeres subraya que los órganos de control del Parlament únicamente detectaron pagos no justificados por valor de 380 euros, una cifra que ya ha sido devuelta y que califica de “exigua” en relación al total de la subvención pública. Además, descarta abrir una investigación porque los elementos aportados se basan en “meras sospechas” y no hay “indicios objetivos” de delito.

En una publicación en X, Garriga ha celebrado la decisión del fiscal: "Muchos meses de calumnias y de ataque a mi honorabilidad con la finalidad de dañar a Vox, pero la verdad acaba triunfando. Este es uno de los muchos ataques sufridos y parte de los que vendrán ¡No daremos ni un paso atrás!".