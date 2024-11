Armand Puig publica una biografía de Antoni Gaudí, cuya obra "es un libro abierto"

El presbítero y doctor en Ciencias Bíblicas Armand Puig ha publicado la biografía 'Antoni Gaudí, vida i obra', que repasa la vida y obra del arquitecto y busca huir de estereotipos, y ha asegurado que su obra "es un libro abierto" para conocerlo. Publicada en catalán por Pòrtic y en castellano por Arpa, se adentra en la infancia del arquitecto en Reus (Tarragona), sus estudios de arquitectura en Barcelona, su obra y sus últimos años de un "artista total", como lo ha definido en una entrevista de Europa Press. Armand Puig (La Selva del Camp 1953), actual presidente de la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y Promoción de la Calidad en las Universidades y Facultades Eclesiásticas, ha dicho que en 2010 publicó 'La Sagrada Família segons Gaudí' y que 14 años después llega este libro convencido de "la extraordinaria diversidad de un hombre que tenía un don". Puig considera que Gaudí y Ramon Llull son los dos "genios" de la cultura catalana, que ambos tenían un sentido de la totalidad poco frecuente y que Gaudí fue un innovador dentro de la tradición. También considera que Gaudí "domina" el sentido de la proporción, de la luz y de la profundidad, y que tiene como objetivo a través de su obra mejorar el gótico, el estilo dominante en Europa durante siglos. Puig ha asegurado que no dejó escrito prácticamente nada pero que son clave los textos de sus coétaneos Joan Bergós y Cèsar Martinell, muy cercanos a él.

Ha dicho que la obra de Gaudí es arquitectónica y simbólica, existe una "fusión de arquitectura, imaginario y símbolo", con un imaginario que es el tarraconense y un simbolismo que es fundamentalmente cristiano. En su opinión, lecturas que se han hecho de Gaudí han estado dictadas por una visión previa y viven de "estereotipos" y no por un estudio crítico de las fuentes, y ha afirmado que uno de los problemas es la dificultad de verificación por lo que no ha incluido frases que se le atribuyen al arquitecto pero que no las ha encontrado en documentos. Puig ha asegurado que uno de los aspectos que pretende la biografía es acercar el personaje al público y recuperar el itinerario personal del arquitecto: "El gran público ha vivido mucho en el caso de Gaudí de cosas que se dicen". El autor de la biografía ha subrayado que de Gaudí atrae la "fuerza de la belleza" y el carácter espiritual de sus creaciones, que hace que, independientemente de las creencias, una obra como la Sagrada Familia impresione. Armand Puig ha añadido que en Gaudí siempre hubo una búsqueda de la perfección y no estar quieto, "siempre una inquietud de ir más allá".