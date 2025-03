Así es ir al cole en Barcelona: ruido, tráfico y motos mal aparcadas en la puerta

La asociación Revolta Escolar ha iniciado movilizaciones este viernes con cortes de calle frente a 15 escuelas de Barcelona. Reclaman entornos escolares más seguros y saludables, especialmente frente a la contaminación y el tráfico “peligroso”. Además, critican la “inacción” del Ayuntamiento liderado por Collboni.

Esta mañana también han presentado un estudio en el que han participado más de 70 escuelas y 31.000 niños. El informe afirma que el 81% de los colegios en Barcelona están rodeados de calles con un tráfico intenso. Además, más del 75% superan los niveles recomendados de contaminación según la OMS.

El estudio critica también la alta presencia de motos “mal aparcadas” en las puertas de las escuelas y la velocidad excesiva de los vehículos en los alrededores.

La asociación divide los principales problemas en tres grandes bloques. Por un lado, la seguridad. El informe afirma que en una de cada dos colegios se supera habitualmente el límite de velocidad, y en menos del 60% está limitado a 30km/h. Por otro lado, el ruido afecta a más de la mitad de las escuelas encuestadas. En el 39% de los colegios ha habido quejas de los vecinos por el ruido de los niños en el patio. El último es el bloque de la salud.

Desde Revolta Escolar protestan por la “inacción” del Ayuntamiento durante años. Lamentan que no existe ni plan ni calendario claro para actuar en los accesos escolares y que el programa municipal “Protegim les escoles (2020-2023)” esté parado desde entonces.

Además, denuncian que la seguridad infantil se ha convertido “en una competición”, y que no se prioriza la salud. Marc Hurtado, portavoz de la asociación, ha expresado su “indignación por la falta de compromiso del Ayuntamiento, y es inasumible que Barcelona no haga caso a los expertos, a los profesionales de la salud, que no se esté actuando urgentemente ni priorizando la salud y seguridad de los niños en las escuelas”.

Las escuelas donde se realizarán cortes este viernes a partir de las 16:30 horas son las siguientes: