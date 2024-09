El Barça consigue acelerar las obras del Camp Nou: 24 horas de lunes a viernes

El FC Barcelona ha conseguido acordar con el Ayuntamiento de la ciudad y las entidades vecinales del distrito de Les Corts poder trabajar en las obras del nuevo Spotify Camp Nou durante 24 horas al día de lunes a viernes siempre y cuando sea en el interior y no se superen los límites de ruido acordados para las horas nocturnas. Los horarios habituales de los trabajadores se mantienen de 8.00 a 20.00 horas con posibilidad de extender hasta las 22.00 joras aquellos trabajos que no requieran uso de maquinaria y se respete también las condiciones lumínicas. A pesar de que se mantiene que los fines de semana no se trabajará, el objetivo del club es acelerar estas obras para conseguir el objetivo prometido por el presidente de la entidad, Joan Laporta, y que el primer equipo pueda regresar a su casa habitual antes de final de año. La capacidad del estadio en esta primera etapa será de alrededor de 60.000 personas, según apuntan desde el club.