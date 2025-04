Barcelona habilita 1.200 camas de emergencia para personas atrapadas por el apagón

El Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado 1.200 camas de emergencia para que puedan pernoctar en ellas las personas que se han quedado atrapadas en la ciudad a causa del apagón, al no haber podido regresar a sus casas en transporte público.

El colaboración con la Cruz Roja, el consistorio ha puesto a disposición de los ciudadanos afectados estas 1.200 camas en cuatro centros deportivos municipales diferentes.

En concreto, en el centro de la Estació del Nord se han habilitado 400 camas, en el de la Espanya Industrial 300, en el de Can Ricart 300 más y otros 200 en Can Dragó.

Se trata, según el Ayuntamiento, de polideportivos cercanos a grandes estaciones ferroviarias que dispondrán de servicios básicos para pasar la noche.

Además, hay otras 200 plazas disponibles para acoger a personas en situación de emergencia social que se encuentran en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha agradecido el civismo de la ciudadanía en un momento excepcional como el vivido hoy en toda España y se ha mostrado confiado en que la ciudad recupere la normalidad durante las próximas horas. La previsión es que mañana por la mañana todos los servicios públicos funcionen correctamente. El alcalde ha destacado que no se ha producido ninguna incidencia remarcable de seguridad durante la jornada de este lunes y ha recordado la importancia de no salir de casa si no es imprescindible.