Barcelona da la espalda al catalán: solo es mayoritario en un barrio

Malos tiempos para el catalán en Barcelona tras una década de procés. El idioma apenas supera el 30% como lengua más utilizada en Horta-Guinardó (38,1 %), Sant Andreu (37,3 %) y Sants-Montjuïc (36,1 %). En la cola se encuentran Ciutat Vella, donde el catalán es la primera lengua para el 19,5% de la población, y Nou Barris, que cierra el ranking, donde el porcentaje baja hasta el 17,7%. En general, en toda la ciudad el catalán es la lengua habitual para el 36,5 % de los barceloneses. El año pasado, el Ayuntamiento ya constató con otro estudio que solo el 5 % de los jóvenes de Nou Barris usa el catalán como lengua habitual.

Casi seis de cada 10 barceloneses tiene el castellano como lengua habitual, concretamente un 55,9 %. Si lo miramos por distritos, es en Nou Barris (77 %) donde más se habla el castellano. Esta lengua también es la más habitual en más del 50 % de los casos en Sant Andreu (57,8 %), Horta-Guinardó (56,4 %) y Sants-Montjuïc (55,9 %). Por debajo del 50 % se encuentran Sarrià-Sant Gervasi (49,8 %), Les Corts (49,7 %), L’Eixample (46,8 %) y Gràcia (40,8 %).

El distrito de Gràcia es el único de Barcelona en el que la lengua habitual es el catalán. Poco más de la mitad de los barceloneses que viven, en concreto un 52,9 %, lo usan antes que ninguna otra. Le siguen Les Corts (45,4 %), Sarrià – Sant Gervasi (44,2 %) y el Eixample (43,8 %), donde en los tres casos el catalán es la primera lengua para más del 40 % de los vecinos.

Aunque no sea la lengua habitual para la mayoría, casi todos los barceloneses que han respondido a la Encuesta de Servicios Municipales 2023 aseguran que entienden el catalán, concretamente un 93,9 %; lo hablan un 74,7 % y lo escriben un 61,7 %. El año pasado no se sondeó sobre el interés que genera el catalán, pero cuando lo hizo IDESCAT en 2018 se constató el poco interés que tienen los barceloneses en mejorar su nivel de catalán. Un 56,1 % afirmó que no tenía interés en mejorar sus conocimientos. Según el estudio, el catalán ha sufrido una pérdida de identidad: no hay interés en aprender ni en mejorar conocimientos de la lengua.

La situación demográfica es clave para explicar el uso de la lengua catalana. De acuerdo con los datos de IDESCAT 2023, Barcelona tiene una población de 1.655.956 habitantes, de los cuales poco más de la mitad, un 55 % (908.315), han nacido en Cataluña, el 14 % (235.308) en el resto de España, y el 31 % (512.333) en el extranjero. En los últimos cinco años, las personas nacidas en Cataluña/España han disminuido, pasando del 59 % al 55 % (Cataluña) y del 17 % al 14 % (España), mientras que la población de origen extranjero ha pasado del 24 % al 31 %.

Los datos son fruto de la comisión no permanente de estudio para fomentar la presencia del catalán en el entorno digital y en los nuevos formatos tecnológicos, y promover así el uso de la lengua catalana. Una vez hecha la encuesta, el Ayuntamiento asegura: “El uso del catalán se ha ido debilitando, así como su función como elemento de cohesión social”. Además, en el mundo digital “las cifras muestran cómo el castellano ejerce una fuerte presión frente al catalán”. Es por eso que desde el consistorio se afirma que es necesario tomar medidas. “Hay que fomentar el uso del catalán entre la ciudadanía a todos los niveles y, en especial, entre la población más joven, incidiendo en los entornos digitales y en los nuevos formatos tecnológicos”. En este sentido, el documento propone crear un chatbot para jóvenes, pódcasts participativos, ampliar la red de influenciadores catalanes de perfiles diversos y crear contenido lúdico en catalán en las mismas redes sociales.