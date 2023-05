Trias, a un paso de la alcaldía de Barcelona por el cambio de estrategia de ERC

Xavier Trias lo tiene todo de cara para acabar siendo alcalde de Barcelona. Si bien ha ganado las elecciones, el convergente está a expensas de un, cada vez más improbable, acuerdo de izquierdas. Es decir, entre PSC, ERC y Bcomú. Las esperanzas en este tripartito, la opción preferida por Ada Colau, se han desvanecido en pocas horas. Tras la convocatoria de las elecciones generales y con unos más que discretos resultados municipales en las manos, los asesores de ERC gritaron ¡eureka! La solución para revertir la situación es más independencia. Por lo que las esperanzas de Colau y del candidato socialista, Jaume Collboni, de ser alcalde duraron apenas unos horas. Si bien quedan días para negociar cualquier posibilidad, por remota que sea, como una alcaldía compartida, todo parece indicar que Trias será el nuevo alcalde con apenas once concejales.

La mañana empezaba con un candidato de ERC, Ernest Maragall, consciente de que sus cinco concejales tenían «la llave» para decidir la gobernabilidad en Barcelona. Y subrayó que sabrán utilizarla. A su juicio, «es Trias quien tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa» y cree que las negociaciones y las conversaciones podrían alargarse semanas. Barcelona necesita un gobierno estable y fuerte». Horas más tarde, sin embargo, Oriol Junqueras, presidente de ERC, apeló a reconstruir los «consensos» independentistas. «No tenemos ningún interés en ofrecer al PSC la alcaldía de Barcelona», sentenció.

Trias quiere a PSC y ERC

Trias, por su parte, aseguró que está convencido de que Collboni no intentará pactar con los comunes y ERC para desbancarle. Así, afirmó que confía en que la voluntad de todas las formaciones para que gobierne la lista más votada. Por todo ello, apostó por forjar un «gobierno fuerte» con «fórmulas de entendimiento» con los socialistas y los republicanos, y manifestó su voluntad de tener a Maragall «cerca». «Tengo una buena colaboración con ambos y hablaremos de ver cómo se pueden hacer las cosas», indicó.

La alcaldesa saliente, Ada Colau, defendió que la mejor fórmula para encarar los retos de la ciudad será «con gobiernos de izquierdas». Pese a la victoria de Xavier Trias, Colau reiteró que los resultados electorales muestran «una amplísima mayoría progresista de 24 concejales» a quien instó a ponerse de acuerdo. También para el gobierno del estado, Ada Colau defendió «acuerdos progresistas» y aseguró que ayudará, desde Barcelona, a que estos acuerdos sean posibles. Los comunes, en cualquier caso, no descartan entregar la alcaldía de Barcelona a Collboni. Así lo explicó el número dos de la candidatura, Jordi Martí, quien aseguró que «los comunes estamos dispuestos a hablar de ello». Por ello, apeló al candidato republicano, Ernest Maragall, y le pidió prudencia para «pensar cómo podemos ser más útiles», ante el avance de la derecha. «Debemos dar un mensaje desde Barcelona a toda España», apuntó Martí. Y añadió: «si Barcelona es la única capital importante española que tiene la posibilidad de tener un gobierno progresista y de izquierdas, no deberíamos abandonar esta posibilidad por tacticismo electoral».

Con la convocatoria de las elecciones generales y la alcaldía de Barcelona en el aire, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, señaló que «Barcelona no será moneda de cambio de nada». El socialista afirmó que negociarán los pactos con «criterio local» porque «Barcelona pensará en Barcelona». Salvador Illa no ve factible la posibilidad de que Xavier Trias gobierne la ciudad en minoría, con los 11 concejales que ha obtenido en las elecciones municipales 2023: «Barcelona no se puede gobernar con 11 concejales sobre 41». Por ello, ve necesario que haya estabilidad y trabajar por un gobierno «lo más estable posible».

Daniel Sirera, candidato del PP en Barcelona a las elecciones municipales del 2023, por su parte, cerró la puerta a sumar esfuerzos con Ada Colau para hacer alcalde a Jaume Collboni y arrebatar la alcaldía de Barcelona a Xavier Trias. «Con los comunes no iría ni a tomar un café», remarcó el popular. Sirera advirtió que quien quiera recibir el apoyo del PP primero tendrá que sentarse a hablar con él y exponerle cuáles son sus intenciones en la capital catalana. «Lo más importante es que las políticas que han deshecho Barcelona en los últimos cuatro años no se sigan haciendo», señaló. Sin embargo, se mostró partidario de que gobierne la lista más votada.