El batacazo de ERC: la cúpula de los independentistas se desploma en una sola noche

Fue el lunes cuando el aún presidente de la Generalitat y candidato de ERC a estas últimas elecciones, Pere Aragonès, presentó su renuncia a la política y al acto de diputado. Fue su manera de admitir el durísimo batacazo electoral del domingo, una jornada en la que pasaron de los 33 a los 20 diputados, pasando a ser la tercera fuerza política en Cataluña, por detrás de PSC y Junts. Concretamente, anunció que pasarían a la "oposición".

Dos días más tarde, le tocó el turno a una persona con aún más peso en los republicanos. El presidente, Oriol Junqueras, anunció que deja el cargo temporalmente tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio, en las que ERC acudirá en una coalición con Bildu. Dejará la presidencia para "abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro", informó la formación en un comunicado. Pocas horas antes, Junqueras se había mostrado predispuesto a dirgir a los independentistas en una hipotética repetición de las elecciones autonómicas.

El tercer cargo en importancia, cayó este miércoles por la noche. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado que no se presentará a la reelección para el cargo en el congreso que los republicanos han convocado para el próximo 30 de noviembre de 2024.

Lo ha explicado en una carta tras reunirse la cúpula de ERC de forma extraordinaria este miércoles por la tarde durante más de cuatro horas por los malos resultados en las elecciones catalanas de este domingo. "Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional", ha dicho.